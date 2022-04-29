Telsim Freezone 8. Liselerarası Müzik Yarışması sonuçlandı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim iş birliğinde düzenlenen Telsim Freezone 8. Liselerarası Müzik Yarışması’nda En İyi Orkestra Ödülü Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin oldu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yarışmanın finaline Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve üst düzey bürokratlar katıldı.

Sunuculuğunu Soydan Korkmaz ve İnci Moreket’in yaptığı Telsim Freezone 8. Liselerarası Müzik Yarışması, Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşti.

Telsim Freezone 8. Liselerarası Müzik Yarışması’nın sonuçları şu şekilde:

“En İyi Orkestra

1. Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Grup Varyant

2. Gazimağusa Türk Maarif Koleji

3. Polatpaşa Lisesi

En İyi İcra Performansı

Okul: Namık Kemal Lisesi

En İyi Sahne Performansı

Okul: Necat British College

En İyi Kadın Solist

1. Simay Vechi

Okul: Levent College Grup I

2. Fidel Güleçyüz

Okul: Gazimağusa Türk Maarif Koleji

3. Ezel Neşe

Okul: Güzelyurt Kurtuluş Lisesi

En İyi Erkek Solist

1. Saldıray Özarı

Okul: Lefkoşa Güzel Sanatlar Lisesi Grup Mutasyon

2. Mustafa Keresteci

Okul: Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi

3. Mirkan Çakır

Okul: Güzelyurt Meslek Lisesi

En İyi Enstrüman Performansı

1. Derviş Barut

Okul: Necat British College

2. Irmak Özberk

Okul: Lefkoşa Güzel Sanatlar Lisesi Grup Mutasyon

3. Deniz Besim

Okul: Türk Maarif Koleji

Raif Denktaş Özel Ödülü

Deniz Özkibar

Okul: Lefkoşa Türk Lisesi”