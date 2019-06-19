Telsim çalışanları kan bağışı yaptı

Telsim, “Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü”ne farkındalık yaratmak amacıyla şirket çalışanlarıyla Telsim Merkez Ofis önünde kan bağışı etkinliği gerçekleştirdi.

Telsim’den yapılan açıklamaya göre, çalışanların yanı sıra, vatandaşlar da, Türk Kızılayı'nın Sağlık Bakanlığı’na hibe ettiği Mustafa Gürsoy Kan Bağış Otobüsü’nde kan bağışında bulundular.

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü dolayısıyla, hasta insanların en çok ihtiyaç duydukları kanı temin edebilmeleri için Telsim ailesi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’nin işbirliğinde kan bağışında bulunduklarını söyledi.

Tanpınar; “Kan bağışlamak herkesin görevi olmalıdır. Kan vermek, sadece birkaç dakikamızı alıyor, fakat bizim için kısacık zaman dilimi, bu kana ihtiyaç duyan hastalarımıza bir ömür sağlayabilecektir. Bir tek insanın, bir tüp kan vermesi ile bir hayat kurtulacak” diye konuştu.