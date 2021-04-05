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Televizyonlar için yasa gücünde kararname

Kamu ve özel radyo ve televizyon kuruluşlarının bu yıl ödemekle mükellef oldukları yayın izin ücretleri ile lisans ücretlerinin belirli şartlarla ertelenerek taksitlendirilmesi ve reklam payı ödemesine ilişkin mükellefiyetlerin belirli şartlarla muafiyet kapsamına alınması amacıyla yasa gücünde kararname çıkarıldı.

05 Nisan 2021 Pazartesi 18:15
Televizyonlar için yasa gücünde kararname
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Bakanlar Kurulu’nun onayladığı “Kamu ve Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının Yayın İzin Ücretleri ile Lisans Ücretleri ve Reklam Payı Ödemelerinin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname”, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yasa gücünde kararname, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile 28 Şubat 2021 tarihinde Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası tahtında lisanslı olup yayınlarına devam eden tüm özel radyo ve televizyon kuruluşlarını kapsıyor.

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Ancak, Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası tahtında yeniden iletim yoluyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yayınlarını ileten radyo ve televizyon kuruluşları yasa gücünde kararname kapsamında değil.

Kararname uyarınca yayın izin ve varsa lisans ücretlerinin ilk taksidi 20 Nisan 2021, ikinci taksidi 20 Mayıs 2021, üçüncü taksidi 20 Haziran 2021, dördüncü taksidi 20 Temmuz 2021, beşinci taksitli 20 Ağustos 2021 ve altıncı taksidi de 20 Eylül 2021 olacak şekilde altı eşit taksitte ödenecek.

Geçici madde ile 2020 yılı ödemelerini peşin yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarına muafiyet sağlanacak.

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Son Güncelleme: 05.04.2021 19:08
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