İskele - Mehmetçik santralleri arasında fiber optik kabloda iyileştirme çalışmaları yapılacağından yarın ses ve data haberleşmesinin kesintiye uğrayacağı bildirildi.
Telekomünikasyon Dairesi’nden duyuru…
İskele - Mehmetçik santralleri arasında fiber optik kabloda iyileştirme çalışmaları yapılacağından yarın ses ve data haberleşmesinin kesintiye uğrayacağı bildirildi.
13 Aralık 2019 Cuma 15:42
Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz yaptığı açıklamada, Mehmetçik, Büyükkonuk, Bafra, Ziyamet, Kaleburnu, Yenierenköy ve Karpaz santral merkezlerinde ve civarı yerleşim alanlarında ses ve data haberleşmesinin yarın 10.00 - 13.00 saatleri arasında sağlanamayacağını açıkladı.
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