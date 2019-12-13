Telekomünikasyon Dairesi’nden duyuru…

Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz yaptığı açıklamada, Mehmetçik, Büyükkonuk, Bafra, Ziyamet, Kaleburnu, Yenierenköy ve Karpaz santral merkezlerinde ve civarı yerleşim alanlarında ses ve data haberleşmesinin yarın 10.00 - 13.00 saatleri arasında sağlanamayacağını açıkladı.