Telekomünikasyon Dairesi, yarın öğleye Kadar Tatlısu bölgesinde abonelerine hizmet veremeyecek
Yarın 09.30-12.00 saatleri arasında Tatlısu bölgesindeki aboneler hizmet alamayacak
Telekomünikasyon Dairesi, yarın öğleye Kadar Tatlısu bölgesinde abonelerine hizmet veremeyecek
Yarın 09.30-12.00 saatleri arasında Tatlısu bölgesindeki aboneler hizmet alamayacak
31 Ocak 2020 Cuma 14:10
Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Tatlısu santralinin hizmet verdiği bölgedeki fiber optik kabloda güzergah değişikliği çalışması yapılacağından yarın 09.30-12.00 saatleri arasında bu bölgedeki aboneler hizmet alamayacak.
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