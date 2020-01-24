Telekomünikasyon Dairesi, yarın Doğancı, Gemikonağı ve Lefke santrallerinden hizmet alan abonelerin haberleşme hizmeti alamayacağını duyurdu.
Telekomünikasyon Dairesi'nden duyuru
Telekomünikasyon Dairesi, yarın Doğancı, Gemikonağı ve Lefke santrallerinden hizmet alan abonelerin haberleşme hizmeti alamayacağını duyurdu.
24 Ocak 2020 Cuma 14:07
Telekomünikasyon Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Doğancı ile Güzelyurt arasındaki fiber optik kabloda oluşan arızanın giderilmesi amacıyla yapılacak çalışmanın 09.30-11.30 saatleri arasında gerçekleştirileceği kaydedildi.
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