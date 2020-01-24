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Telekomünikasyon Dairesi'nden duyuru

Telekomünikasyon Dairesi, yarın  Doğancı, Gemikonağı ve Lefke santrallerinden hizmet alan abonelerin haberleşme hizmeti alamayacağını duyurdu.

Telekomünikasyon Dairesi'nden duyuru

Telekomünikasyon Dairesi, yarın  Doğancı, Gemikonağı ve Lefke santrallerinden hizmet alan abonelerin haberleşme hizmeti alamayacağını duyurdu.

24 Ocak 2020 Cuma 14:07
Telekomünikasyon Dairesi'nden duyuru

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Telekomünikasyon Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Doğancı ile Güzelyurt arasındaki fiber optik kabloda oluşan arızanın giderilmesi amacıyla yapılacak çalışmanın 09.30-11.30 saatleri arasında gerçekleştirileceği kaydedildi.

Son Güncelleme: 24.01.2020 17:22
Anahtar Kelimeler:
Telekomünikasyon Dairesinden Duyuru
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