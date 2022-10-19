banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
gök gürültülü hafif yağmurlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Telefon ve internet hizmeti aksayacak
Telefon ve internet hizmeti aksayacak
Borsadan kapanış rekoru
Borsadan kapanış rekoru
KKTC’de haftalık covid-19 tablosu açıklandı
KKTC’de haftalık covid-19 tablosu açıklandı
16 köyde toplam 45 km yol yapımına başlandı
16 köyde toplam 45 km...
Vitamin eksikliğinin 5 tuhaf işareti!
Vitamin eksikliğinin 5 tuhaf işareti!
banner404

Telefon ve internet hizmeti aksayacak

19 Ekim 2022 Çarşamba 19:09
Telefon ve internet hizmeti aksayacak

Telekomünikasyon Dairesi, Yeni İskele’de sistem yenileme çalışması yapılacağından bu gece yarısı ilçedeki abonelerin telefon ve internet hizmetlerinde belli aralıklarla kesinti olacağını açıkladı.

Açıklamada, çalışmanın 00.00-02.00 saatleri arasında yapılacağı kaydedildi.

Dairenin açıklaması şöyle:

"20/10/2022 Perşembe günü  saat 00:00-02:00 saatleri arası  Yeni İskele Telefon dairesinde sistem yenileme çalışması yapılacaktır. Yapılacak  olan çalışma esnasında  Yeni İskele ilçesinde bulunan yerleşim alanlarında abonelerimizin ses ve internet hizmetlerinde belli aralıklarla kesinti olacaktır. Yapılacak  olan  kesintiden  dolayı  abonelerimizden  anlayış  bekler  gerekli  tedbirlerin alınmasını önemle rica ederiz"

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borsadan kapanış rekoru
Borsadan kapanış rekoru
KKTC’de haftalık covid-19 tablosu açıklandı
KKTC’de haftalık covid-19 tablosu açıklandı
16 köyde toplam 45 km yol yapımına başlandı
16 köyde toplam 45 km yol yapımına başlandı
Mobilyalarınızın ömrünü nasıl uzatırsınız?
Mobilyalarınızın ömrünü nasıl uzatırsınız?
Pahalılığı önlemek için fiyatları denetleyin!
Pahalılığı önlemek için fiyatları denetleyin!
507 gün ülkede kaçak olarak yaşamış!
507 gün ülkede kaçak olarak yaşamış!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı
Gübre fiyatları 4 yılda 30 kat arttı
Gübre fiyatları 4 yılda 30 kat arttı
El-sen, Elektrikte Borç Faizlerinin Silinmesi Kararını Eleştirdi
El-sen, Elektrikte Borç Faizlerinin Silinmesi Kararını Eleştirdi
Yeni Girne Hastanesi İhalesi Tüfekçi ve Gülenay İnşaat Şirketlerinin
Yeni Girne Hastanesi İhalesi Tüfekçi ve Gülenay İnşaat Şirketlerinin

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim