Telefon hırsızları tutuklandı...





Polis bültenine göre, Mart 2016’da Girne’de faaliyet gösteren bir GSM şirketine giden A.Y.(E-26) abonelik sözleşmesi belgesine başka bir şahsın adını yazıp imzalayarak ilgili şirket görevlisine verip tedavüle sürdü ve sahtekarlıkla iki Iphone 6 Plus marka cep telefonu temin etti.Zanlı genç tutuklandı.