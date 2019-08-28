Girne’de 2016 yılında bir cep telefonu şirketinden sahtekarlıkla iki cep telefonu alan kişi, üç yıl sonra tespit edilerek tutuklandı.
Telefon hırsızları tutuklandı...
Girne’de 2016 yılında bir cep telefonu şirketinden sahtekarlıkla iki cep telefonu alan kişi, üç yıl sonra tespit edilerek tutuklandı.
28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:27
Polis bültenine göre, Mart 2016’da Girne’de faaliyet gösteren bir GSM şirketine giden A.Y.(E-26) abonelik sözleşmesi belgesine başka bir şahsın adını yazıp imzalayarak ilgili şirket görevlisine verip tedavüle sürdü ve sahtekarlıkla iki Iphone 6 Plus marka cep telefonu temin etti.
Zanlı genç tutuklandı.
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