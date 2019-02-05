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Telefon borçlarının ödenmesi için son tarih 15 Şubat

Telefon borçlarının ödenmesi için son tarih 15 Şubat

05 Şubat 2019 Salı 12:21
Telefon borçlarının ödenmesi için son tarih 15 Şubat

Telekomünikasyon Dairesi, abonelerin 31 Aralık 2018 tarihine kadar olan borçlarını en geç 15 Şubat’a kadar kapatmaları gerektiğini açıkladı.

Daireden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2018 sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin, ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığı ile kesileceği vurgulandı.

Temmuz 2018 ayı sonu itibariyle Daireye 6 fatura dönemi ve üzeri borcu olan tüm abonelerin hatları ve aboneliklerinin iptal edileceği kaydedilen açıklamada, abonelerin mağdur olmamaları için borçlarını ödemeleri istendi.
 

Son Güncelleme: 05.02.2019 18:46
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