Tel-sen: “kamu Malını Özel Devretmek İsteyenlerle Aynı Tarafta Yer Almayacağız”

Lefkoşa, 27 Mart 19 (.): Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, “kamu malını özele devretmek isteyenlerle” aynı tarafta olmayacaklarını belirtti.

Soysan, yaptığı yazılı açıklamada, Telekomünikasyon Dairesi’nin büyük yatırımlara ihtiyaç duyulmadan, doğru anlayış ve doğru yönetimlerle halkın arzu ettiği kaliteli hizmeti verebilecek duruma sahip olduğunu ve bu denenmeden başka modellere geçilmesinin toplumda geri dönülmez yaralar açacağını kaydetti.

Soysan, “toplumsal varlıklara sahip çıkmak samimiyetsizlikse, samimiyetsiz olmaya devam edeceklerini” ifade etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan’a eleştirilerde bulunan Soysan, “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı bilmelidir ki, yapılan sunum ile kendi açıklamalarından farklı olan Bakanlar Kurulu kararının her hangi bir harfine, her hangi bir kelimesine ve her hangi bölümüne değil ana fikrine karşıyız” dedi.

Soysan, “Bakan’ın yatırım imkanlarının yetersiz olduğundan bahsederken gereken yatırımın ne olduğunu, gereken yatırım için ne kadar paraya ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymadığını, yıllarca yatırımsız kalan Telekomünikasyon Dairesinin adeta peşkeş çekilmekten başka şansı kalmadığını savunduğunu” iddia etti.

Soysan, Bakan’ın “çalışanlar işsiz kalmayacak” söyleminin çalışanları rahatlatan bir söylem olmadığını, Telekomünikasyon Dairesi çalışanlarının ve sendikaları Tel-Sen’in böyle kaygısı olmadığını belirtti.

Soysan, “Çalışanların kaygısı, toplumsal varlıkların ‘Bakan’ın yatırım için çok para gerekir’ demesine rağmen halen daha gelir getiren bir yapının özele peşkeş çekilmesi kaygısıdır” ifadelerini kullandı.

(YIL/HA)

