Tel-sen Başkanı Soysan Dünya Telekomünikasyon Ve Bilgi Toplumu Günü Nedeniyle Mesaj Yayınladı

Lefkoşa, 14 Mayıs 20 (TAK): Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Soysan, “Her yıl çeşitli etkinliklerle kutladığımız 17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü’nü bu yıl yaşanan pandemi süreci nedeniyle herhangi bir etkinlik düzenlemeden kutlamak istedik. Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü kutlu olsun” dedi.

“Yaşadığımız pandemi sürecinde telekomünikasyonun ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır” diyen Soysan, “Pandemi süreci boyunca ülke Telekomünikasyon altyapısını yöneten Telekomünikasyon Dairesi üzerine düşeni yapmış ve Telekomünikasyon sektörünün hizmet verme kabiliyetinin sekteye uğramasına fırsat vermemiştir” ifadesini kullandı.

Soysan açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Pandemi süresince, Telekomünikasyon Dairesi’ne ulaşan gerek altyapı gerek sistem gerekse bireysel arızaların yüzde 99’una müdahale edilmiş ve 1994 bireysel abone arızası, 176 yer altı şebeke arızasına, 282 ADSL arızasına müdahale edilerek ve yaklaşık 5 km ye yakın yer altı ve havai şebekenin değişmesi çalışmasını gerçekleştirerek arızalar süratli bir şekilde giderilmiş haberleşme hiçbir şekilde aksamamıştır. Telekomünikasyon Dairesi çalışanları bu süreçte gerekli özveriyi göstererek alınan önlemler çerçevesinde 7 gün 24 saat hizmet vermiştir.

Bu süreçte haberleşme alanında yaşananlar bir yerde Telekomünikasyon Dairesi’nin sınavı olmuştur ve bize göre daire bu sınavı en iyi şekilde vermiş sosyal devlet anlayışı içerisindeki rolünü kesintisiz bir şekilde yerine getirmiştir. Yaşanan duruma baktığımızda görmekteyiz ki; bu güne kadar Telekomünikasyon Dairesi Özelleştirilmesin yönünde verdiğimiz mücadele bizleri haklı çıkarmıştır. Telekomünikasyon Dairesi sosyal devlet anlayışı ile kısıtlı imkanlarına rağmen bu süreci başarı ile atlatmış sektördeki paydaşlarının verdiği hizmetlerin aksamaması içinde gereğini yerine getirerek bu sektörde var olması gerekliliğini ortaya koymuştur. Telekomünikasyon Dairesi özelleştirme uygulamalarından uzak tutulmalı, Altyapı kısmı ile verdiği hizmet kısımları iyi revize edilerek daha aktif hareket edebilecek kabiliyete sahip hale getirilmelidir. Sendikamızın bu yönde hazırlamış olduğu çalışma ilgili yerlerdedir ve bir an önce hayata geçirilmesi için sendikamız gerekli girişimleri yapmaktadır.

Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu bir başka deyişle Dünya Haberleşme Günü’nü kutladığımız bu günde, içinde bulunduğumuz süreçte Telekomünikasyon sektörünün ne kadar önemli olduğunu gözlemlemek ve bu sürecin haberleşmede kesintisiz yaşanmasına vesile olmak Telekomünikasyonda örgütlü sendikamızı çalışanlarımız adına onurlandırdığını dile getirir bu vesile ile çalışanlarımıza göstermiş oldukları özveri ve hassasiyet için teşekkür eder Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Gününün kutlu olmasını dileriz.”

(FG)