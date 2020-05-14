banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100098
ALTIN
386.371
DOLAR
6.9121
STERLİN
8.4118
EURO
7.4654
banner339
Geçitkale bölgesinde ekili alanlar cayır cayır yanıyor
BÜYÜK YANGIN
Haspolat'ta işyerini soydular
HASPOLAT'TA İŞYERİNİ SOYDULAR
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu
3 GÜN TUTUKLU KALACAK
Almukddad tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK

Tel-sen Başkanı Soysan Dünya Telekomünikasyon Ve Bilgi Toplumu Günü Nedeniyle Mesaj Yayınladı

Lefkoşa, 14 Mayıs 20 (TAK): Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

14 Mayıs 2020 Perşembe 18:47
Tel-sen Başkanı Soysan Dünya Telekomünikasyon Ve Bilgi Toplumu Günü Nedeniyle Mesaj Yayınladı
banner337
banner345

Lefkoşa, 14 Mayıs 20 (TAK): Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Soysan, “Her yıl çeşitli etkinliklerle kutladığımız 17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü’nü bu yıl yaşanan pandemi süreci nedeniyle herhangi bir etkinlik düzenlemeden kutlamak istedik.  Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü kutlu olsun” dedi.

“Yaşadığımız pandemi sürecinde telekomünikasyonun ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır” diyen Soysan, “Pandemi süreci boyunca ülke Telekomünikasyon altyapısını yöneten Telekomünikasyon Dairesi üzerine düşeni yapmış ve Telekomünikasyon sektörünün hizmet verme kabiliyetinin sekteye uğramasına fırsat vermemiştir” ifadesini kullandı.

banner341
Soysan açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Pandemi süresince, Telekomünikasyon Dairesi’ne ulaşan gerek altyapı gerek sistem gerekse bireysel arızaların yüzde 99’una müdahale edilmiş ve 1994 bireysel abone arızası, 176 yer altı şebeke arızasına, 282 ADSL arızasına müdahale edilerek ve yaklaşık 5 km ye yakın yer altı ve havai şebekenin değişmesi çalışmasını gerçekleştirerek arızalar süratli bir şekilde giderilmiş haberleşme hiçbir şekilde aksamamıştır. Telekomünikasyon Dairesi çalışanları bu süreçte gerekli özveriyi göstererek alınan önlemler çerçevesinde 7 gün 24 saat hizmet vermiştir.

Bu süreçte haberleşme alanında yaşananlar bir yerde Telekomünikasyon Dairesi’nin sınavı olmuştur ve bize göre daire bu sınavı en iyi şekilde vermiş sosyal devlet anlayışı içerisindeki rolünü kesintisiz bir şekilde yerine getirmiştir. Yaşanan duruma baktığımızda görmekteyiz ki; bu güne kadar Telekomünikasyon Dairesi Özelleştirilmesin yönünde verdiğimiz mücadele bizleri haklı çıkarmıştır. Telekomünikasyon Dairesi sosyal devlet anlayışı ile kısıtlı imkanlarına rağmen bu süreci başarı ile atlatmış sektördeki paydaşlarının verdiği hizmetlerin aksamaması içinde gereğini yerine getirerek bu sektörde var olması gerekliliğini ortaya koymuştur. Telekomünikasyon Dairesi özelleştirme uygulamalarından uzak tutulmalı, Altyapı kısmı ile verdiği hizmet kısımları iyi revize edilerek daha aktif hareket edebilecek kabiliyete sahip hale getirilmelidir. Sendikamızın bu yönde hazırlamış olduğu çalışma ilgili yerlerdedir ve bir an önce hayata geçirilmesi için sendikamız gerekli girişimleri yapmaktadır.

Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu bir başka deyişle Dünya Haberleşme Günü’nü kutladığımız bu günde, içinde bulunduğumuz süreçte Telekomünikasyon sektörünün ne kadar önemli olduğunu gözlemlemek ve bu sürecin haberleşmede kesintisiz yaşanmasına vesile olmak Telekomünikasyonda örgütlü sendikamızı çalışanlarımız adına onurlandırdığını dile getirir bu vesile ile çalışanlarımıza göstermiş oldukları özveri ve hassasiyet için teşekkür eder Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Gününün kutlu olmasını dileriz.”

(FG)

banner346
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Geçitkale’de Yangın
Geçitkale’de Yangın
Erhürman Girne Esnafını Ziyaret Etti
Erhürman Girne Esnafını Ziyaret Etti
Hazine-sen, Gerekli Testler Yapılıp Önlemler Alınıncaya Kadar Görev Kabul Etmeyeceklerini Duyurdu
Hazine-sen, Gerekli Testler Yapılıp Önlemler Alınıncaya Kadar Görev Kabul Etmeyeceklerini Duyurdu
Girne Belediyesi’nden Borçlulara Ceza İndirim Düzenlemesi
Girne Belediyesi’nden Borçlulara Ceza İndirim Düzenlemesi
Hava Sıcaklığının Önümüzdeki Günlerde  Mevsim Normallerinin Üzerinde Seyretmesi  Bekleniyor
Hava Sıcaklığının Önümüzdeki Günlerde  Mevsim Normallerinin Üzerinde Seyretmesi  Bekleniyor
Geçitkale bölgesinde ekili alanlar cayır cayır yanıyor
Geçitkale bölgesinde ekili alanlar cayır cayır yanıyor
İskele’de paket servis yapan esnafa denetim
İskele’de paket servis yapan esnafa denetim
Pilli: "KKTC’de vaka saklanması diye bir durum söz konusu olamaz"
Pilli: "KKTC’de vaka saklanması diye bir durum söz konusu olamaz"
Rezerv tarımsal arazilerin kiralanması için müracaat kabulüne başlanacak
Rezerv tarımsal arazilerin kiralanması için müracaat kabulüne başlanacak
LTB sivrisineklere karşı ortak mücadele çağrısı yaptı
LTB sivrisineklere karşı ortak mücadele çağrısı yaptı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim