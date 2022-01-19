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Tel-sen yarın Mağusa Telekomünikasyon Dairesi’nde greve gidiyor

Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen), yarın Mağusa Telekomünikasyon Dairesi’nde saat 08.00-12.00 saatleri arasında grev yapacağını açıkladı.

19 Ocak 2022 Çarşamba 14:15
Tel-sen yarın Mağusa Telekomünikasyon Dairesi’nde greve gidiyor

“Mağusa Telekomünikasyon Dairesi’nin bir bölümünün de içerisinde bulunduğu alanın TC Konsolosluğu’na devredilmesiyle ilgili Bakanlar Kurulu kararının hukuka aykırı olduğu” gerekçesiyle yapılacak eylemle ilgili olarak saat 10.00’da Lefkoşa’da mahkemeler önünde basın açıklaması yapılacak.

Hukuk yoluna da başvurarak, saat 10.30’da konuyla ilgili dava dosyalayacak sendika, daha sonra Maliye Bakanlığı’na yürüyerek, bakanlığa siyah çelenk bırakacak.

“HUKUK YOLUNA BAŞVURMA KARARI ALDIK”

Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, “Mağusa Telekomünikasyon Dairesi’nin bir bölümünün de içerisinde bulunduğu alanın Türkiye Cumhuriyeti (TC) Mağusa Konsolosluğu’na devredilmesiyle ilgili Bakanlar Kurulu kararının hukuka aykırı olduğunu” ileri sürerek, sendikanın hukuk yoluna başvurma kararı aldığını belirtti.

Soysan yaptığı yazılı açıklamada, seçim yasakları döneminde, Maliye Bakanlığı’nın yangından mal kaçırırcasına Telekomünikasyon Dairesi’ni tahliye etmeye çalıştığını iddia ederek, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Soysan, “Bakanlar Kurulu’nun 16-02-2021 tarihli kararı ile Gazimağusa- Ayluka Mahallesi Pafta/Harita XXXIII/4.W1&W2 Blok C’de kâin ve 46/2 (yeni parsel 2489) ve 46/4 (yeni parsel 2491) parseller ile aynı Pafta/Haritada bulunan 717 numaralı arazinin “B” kısmına ait olan bölümünün 49 yıl süre ile TC Mağusa Konsolosluğu’nun kullanımına verildiğini” anımsattı.

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Mağusa Telekomünikasyon Dairesi’nin bir bölümünün bu alan içinde yer alması sebebiyle sendikanın bu kararın alınmaması için defalarca uyarılarda bulunduğunu belirten Soysan, “Bu kararın, bir gün çalışanların sokakta kalmasına sebep olacağını belirtmiştik. Gün geldi ve ne dediysek o oldu” dedi.

Mağusa Telekomünikasyon Dairesi binasının 2 büyük ilçe ve etraf köylere hizmet veren büyük bir haberleşme ağının hizmetini sağladığına dikkat çeken Tamay Soysan, binanın zamanında Telekomünikasyon Dairesi’nin bu hacmi göz önüne alınarak, özellikle daire için yapılmış bir bina olduğunu kaydetti. 

“Öyle birkaç kısmını apartman dairesine aktaralım birkaç kısmını dükkana aktaralım ile olacak iş değildir” diyen Tel-Sen Başkanı Soysan, bu şekilde hizmetin aksayacağını belirtti. Soysan, bu düşüncenin vatandaşa ve sınırlı olanaklarla hizmet vermeye çalışan çalışanlara karşı saygısızlık olduğunu savundu.

“TAVRIMIZI KİMSE SEÇİMLE İLİŞKİLENDİRMESİN”

“Seçim yasakları devam ederken Maliye Bakanı’nın dairenin bazı kısımlarının aktarılması talimatı” verdiğini iddia eden Tamay Soysan, şunları kaydetti:

“Seçim hengâmesi içerisinde yaşatılmaya çalışılan oldubittiye karşı koyduğumuz tavrımızı eylem ve greve taşımamızı kimse seçimle ilişkilendirmesin. Tel-Sen tüm siyasi partilere karşı eşit mesafede olduğunu defalarca kanıtlamıştır.”


 

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Son Güncelleme: 19.01.2022 14:56
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