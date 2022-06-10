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Tel-Sen'den 5G ihalesi ve fiber optik ağıyla ilgili çalışmalara eleştiri

Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Başkanı Tamay Soysan, 5G ihalesi ve fiber optik ağıyla ilgili hazırlanmaya çalışılan ulusal politika metnini eleştirerek, "Bizden kimse oyun içinde oyunlara müsaade etmemizi beklemesin” dedi.

10 Haziran 2022 Cuma 15:30
Tel-Sen'den 5G ihalesi ve fiber optik ağıyla ilgili çalışmalara eleştiri

Tamay Soysan, 4.5G ve 5G ihalesinin birlikte yapılması veya 5G teknolojisini kapsayan frekansların ihale sürecine şimdi dahil edilmesinin ülke haberleşme piyasasını olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Soysan, bu ihalenin internet servis sağlayıcı firmaların ve Telekomünikasyon Dairesi’nin piyasa dışı kalmasına sebep olacağını, bunun sonucunda kalite ve fiyat anlamında alternatif hizmet sağlayıcılarının ortadan kalkmasını ve tekelleşmeyi sağlayacağını savundu. 

Soysan, Telekomünikasyon Dairesi dışında hiçbir şirkete kuruma veya kişiue yetki verilmesi, yetkinin kullandırılması, Fiber Optik Çekimi ve başka münferit kablolu altyapı oluşturulmasına imkan sağlayacak, münhasırlık veya ayrıcalık tanıyacak hiçbir adımın atılmasına müsaade etmeyeceklerini ifade etti.

Tamay Soysan, yazılı açıklamasında, uyarıda bulundukları konular hakkında adım atılması durumunda “Taş taş üstünde bırakmayacaklarını”  söyledi.

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4G/4.5G IMT bandlarının yapılmasına kimsenin karşı olmadığını ifade eden Soysan, “Bu uygulamayı bir paket haline getirip, 5G IMT bandları olan 700Mhz ve 3600Mhz bandlarını da kıyak geçercesine sunmak akıl işi değildir. Bu babanın oğluna dahi yapamayacağı bu kıyaktır. Bizden kimse oyun içinde oyunlara müsaade etmemizi beklemesin” ifadelerine yer verdi.

Fiber optik ağıyla ilgili hazırlanmaya çalışılan ulusal politika metninin “Şark Kurnazlığıdır” olarak nitelendiren Soysan, şunları kaydetti:

 “Telekomünikasyon Dairesi'ne ait fiber optik ağ ve ülkede yapılması düşünülen bu ağa ek olacak fiber yatırımlarla ilgili yine oyun içinde oyunların oynanıyor. Bu ülkede fiber optik altyapı Telekomünikasyon Dairesi'ne aittir ve ağı yetkisi sadece Telekomünikasyon Dairesi’ndedir. Bunu sulandırmaya çalışarak devreye Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nu koymaya çalışanların aklındaki kurnazlık bu topluma en büyük kötülüktür. Telekomünikasyon Dairesinin yetkilerinin BTHK’ya devrinin önünün açılmasını sağlamaya yönelik hazırlanan bu politika metni derhal düzeltilmelidir.”

             

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Son Güncelleme: 10.06.2022 17:06
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