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TEL-SEN Başkanı Soysan: “Hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceğiz”

TEL-SEN Başkanı Soysan: “Hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceğiz”

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:21
TEL-SEN Başkanı Soysan: “Hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceğiz”

TEL-SEN Başkanı Tamay Soysan, topluma uygulanmaya çalışılan tüm dayatmalara karşı duruşlarının devam edeceğini, hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceklerini belirtti. 

Yazılı açıklama yapan Soysan, “Türkiye ile yapılan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolünü genel anlamda değerlendirdiğimizde ‘bunu almak için bunu yapmalısınız’ direktifi olgusunu görmekteyiz. Böyle bir dayatma kabul edilebilir değildir.” ifadelerini kullandı. 

Protokolün Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili bölümünün önceki protokollerden farklı olmadığını kamu özel işbirliği ortaklığı başlığı altında geçmiş protokollerde ortaya konan detayların gizlendiğini savunan Soysan, “Kamu özel işbirliğinin ülkemizdeki uygulamalarına baktığımızda  kamu mallarının özele kullandırılmasını bir başka deyişle de peşkeş çekildiğini görmekteyiz. Ayrıca kamu özel işbirliği her ne kadar hükümet edenler tarafından inkar edilmeye çalışılsa da Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun bir yayın organına verdiği demecinde de belirttiği gibi özelleştirmedir” dedi.    

Soysan şunları kaydetti: 

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“Ülkemizde özelleştirilen veya kamu özel işbirliği ile hayata geçirilen hangi kamu kurum kuruluşu kamu yararına faaliyet göstermektedir ki hükümet edenler bu uygulamaların kamu yararına olacağını savunmaktadır anlamakta zorlanmaktayız. Her ne hikmetse özelleştirmelere karşı duran sendikalara karşı son zamanlarda ‘sendikanın çıkarları değil kamunun çıkarı önde tutulacak’ gibi bir söylem yaratılmıştır, bu söyleme baktığımızda sendika nedir sorusu akla gelir. Sendika çalışandır, çalışan halk olduğuna göre halkın çıkarlarına karşı mı bu özelleştirmeler yapılacak sorusu da akla gelmektedir.

TEL-SEN, genel anlamda dayatmalara karşı duruşuna devam edecek ve özelinde  Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili atılacak adımların halkın yararına olacak ve toplumsal varlıkların toplumun elinde kalacağı yapılandırmalara destek verecektir.”

ATAKAN İLE GÖRÜŞÜLECEK 

Soysan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın daveti üzerine salı günü Yönetim Kurulu’nun bakan ile bir araya gelerek Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili yapılması planlananlar hususunda fikir alışverişinde bulunacağını belirtti. 

TEL-SEN’in sendika olmanın yarattığı sorumlulukla gerek dayatmalara gerekse de ucu özelleştirmeye yönelik mücadelesinde sapma olmasının mümkün olmadığını kaydeden Soysan, bakanın yaptığı davetin önemli olduğunu ve diyalog kapısının yeniden açılması anlamı taşıdığını ifade etti. 

Soysan, “Bakanlık, halkın yararına olacak toplumsal varlıkların toplumun elinde kalacak bir yapılandırma modelinden yana olduğunu ifade etmektedir bu bağlamda Telekomünikasyon Dairesi’nde ortak bir çözümün bulunması en büyük isteğimizdir” ifadelerini kullandı. 
 

Son Güncelleme: 24.07.2019 14:34
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