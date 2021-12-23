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Tekzip

23 Aralık 2021 Perşembe 15:47
Tekzip

05 Aralık 2019 tarihli Kıbrıs Manşet Gazetesi’nin 1. ve 9. sayfasında “Tabipleri Birliği’nin Ölüm Sessizliği” başlığı altında, 31 Ocak 2020 tarihli Kıbrıs Manşet Gazetesi’nin 1. ve 9. sayfasında “İşte Yetkisizliğin Belgeleri, İşte Polis Soruşturması” başlığı altında, ve 4 Şubat 2020 tarihli Kıbrıs Manşet Gazetesi’nin 1. ve 9. sayfasında “Fizyoterapistlerin Konumları Acil Ele Alınmalıdır” başlığı altında Ahmet Cemal Ulusan ile müteallik yayımlanan yazıların   tümüyle yanlış ve  gerçek olmaması nedeniyle tekzip yazısı yayımlanarak düzeltilmesi istemidir.           

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