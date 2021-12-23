05 Aralık 2019 tarihli Kıbrıs Manşet Gazetesi’nin 1. ve 9. sayfasında “Tabipleri Birliği’nin Ölüm Sessizliği” başlığı altında, 31 Ocak 2020 tarihli Kıbrıs Manşet Gazetesi’nin 1. ve 9. sayfasında “İşte Yetkisizliğin Belgeleri, İşte Polis Soruşturması” başlığı altında, ve 4 Şubat 2020 tarihli Kıbrıs Manşet Gazetesi’nin 1. ve 9. sayfasında “Fizyoterapistlerin Konumları Acil Ele Alınmalıdır” başlığı altında Ahmet Cemal Ulusan ile müteallik yayımlanan yazıların tümüyle yanlış ve gerçek olmaması nedeniyle tekzip yazısı yayımlanarak düzeltilmesi istemidir.