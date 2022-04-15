Teknecik’te El-sen’e Destek Eylemi

BAZI SENDİKALAR, SİYASİ PARTİLERLE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ, EL-SEN’E DESTEK VERMEK AMACIYLA TEKNECİK’TE TOPLANDI

Bazı sendikalar, sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve bazı CTP milletvekilleri, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) tarafından başlatılan iş bırakma eylemine destek vermek amacıyla bugün Teknecik Elektrik Santrali’ne önünde toplandı.

Eylemde, EL-SEN Genel Başkanı Kubilay Özkıraç, TÜRK-SEN Genel Başkanı Arslan Bıçaklı ve sendikal birlik adına KOOP-SEN Genel Başkanı Mehmet Ali Güröz konuşma yaptı.

Konuşmalarda KIB-TEK’in yatırıma ihtiyaç duyduğuna vurgu yapılarak, EL-SEN’in eylemine destek çağrısında bulunuldu.

ÖZKIRAÇ: “BU ÜLKEDE VAR OLMAK İSTİYORUZ… KURUMU SATTIRMAYACAĞIZ”

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, “Biz bir mücadelenin ateşini yaktık. Bu sadece elektik kurumu çalışanlarının kavgası değildir. Biz bu ülkede var olmak istiyoruz” dedi.

Özkıraç, KIB-TEK’in ülkenin öz değeri olduğunu, kurumu sattırmayacaklarını söyleyerek, “Bizi yalanlarla avutmaya çalışanlara burada dur diyeceğiz. Bizim tek derdimiz KIB-TEK’e yatırım. Aksi takdirde Mayıs’tan sonra bu ülke kapkara olacaktır” diye konuştu.

Ülkeyi yönetenlere öneriler yaptıklarını dile getiren Özkıraç, dönemin Ekonomi Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile 2019 yılında imzalanan sözleşmeye atıfta bulunarak, ihaleye ihtiyaç duyulmaksınız kurumun elden iki jeneratör alabileceğini belirtti.

Çağdaş, teknolojiye uygun yatırımlar istediklerini belirten Özkıraç, üretim bedeli dışında elektrik satışını kabul etmeyeceklerini söyledi.

Özkıraç, hükümeti eleştirerek, kurumdan sorumlu bakanın kim olduğunu hâlâ bilmediklerini, muhatap bulamadıklarını savundu.

Direneceklerini ve başkaldıracaklarını belirten Özkıraç, bunun bedeli neyse ödemeye hazır olduklarını kaydetti.

Vardiyadaki çalışanların santral emniyetini sağlamaya çalıştıklarını söyleyen Özkıraç, polisin çalışanları tehdit ettiğini öne sürdü.

Özkıraç, ana muhalefet partisine ve tüm halka, sendikanın mücadelesine destek verme çağrısında bulundu.

Elektrik borcu olmadığını açıklayan bazı kurumlarla ilgili de Özkıraç, “Erhan Arıklı’nın bakanlığının 4 milyon TL, BRTK’nin 6 milyon TL taksitli borcu var. 10 yıl taksite bağladılar 120 bin TL aktif borcu var. 6 milyon TL taksitli borcu var” dedi. Özkıraç, Cumhurbaşkanlığı’nın ise 62 bin TL borcu olduğunu iddia etti.

BIÇAKLI: “DERDİMİZ ÜLKENİN KARANLIKTA KALMAMASI”

TÜRK-SEN Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, “Bizim derdimiz ülkenin karanlıkta kalmaması, halkın elinde bulunan KIB-TEK’in özel sektöre peşkeş çekilip satılmaması ve ayakta durabilmesi. Bugün bunun için buradayız” dedi.

Ülkede sendikaların, devletin enerji yatırımı yapması ve vatandaşın karanlıkta kalmaması için eylem ve grev yaptığını dile getiren Bıçaklı, “Biz bugün değil, yıllardır bunu söylüyoruz, bunu talep ediyoruz” diye konuştu.

Bıçaklı, 6 Eylül 2019’da dönemin Enerji Bakanı tarafından imzalanan bir sözleşmeye atıfta bulunarak, sözleşmede elektrik üretim maliyetlerini düşürebilmek ve artan talebi karşılayabilmek adına 60 megawatt santral oluşturulması gerektiği bunun da 45 gün içinde tamamlanmasına karar verildiğini söyledi.

“Size soruyorum bu 45 gün hâlâ dolmadı mı?” diye soran Bıçaklı, devlet adına atılan imzanın uygulanmadığını söyledi.

Başbakanın enerji fiyatlarını 1 TL aşağı çektiğini söylediğini dile getiren Bıçaklı, üretimin altında bir fiyata enerji satılmasının, kurumun borca girerek kapatılması ve satılmasına yol açabileceğini söyledi.

Kurumun toplumun ve halkın malı olduğunu vurgulayan Bıçaklı, halka malına sahip çıkma çağrısında bulundu.

GÜRÖZ

Sendikal birlik adına konuşan KOOP-SEN Başkanı Mehmet Ali Güröz ise, EL-SEN’in mücadelesine tam destek verdiklerini söyleyerek, bu noktaya gelinmesinde çalışanların değil yönetenleri hatası bulunduğunu kaydetti.

Türkiye ile KKTC arasında dün imzalanan protokole de değinen Güröz, Cumhurbaşkanlığı külliyesine ayrılan parayla KIB-TEK’e gereken jeneratörlerin alınabileceğini, gerekli yatırımların yapılabileceğini belirtti.

Güröz, külliye ve Meclis binasına değil altyapı yatırımlarına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Halka da destek çağrısında bulunan Güröz, “KIB-TEK’i KTHY’ye çevirmek istiyorlar.” dedi.