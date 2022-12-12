banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Teknecik Elektrik Santrali’nde 3 Günlük Yakıt Kaldı
Teknecik Elektrik Santrali’nde 3 Günlük...
"Yüzde 30’a yakın hayat pahalılığını çalışanlara yansıtacağız"
"Yüzde 30’a yakın hayat pahalılığını...
Sandık görevlilerinin alacağı ücret belli oldu
Sandık görevlilerinin alacağı ücret belli...
Süt bedelleri ödeniyor!
Süt bedelleri ödeniyor!
Tabipler Birliği: Maymun çiçeği yüz yüze, uzun süreli ve yakın temasla oluyor
Tabipler Birliği: Maymun çiçeği yüz...
banner405

Teknecik Elektrik Santrali’nde 3 Günlük Yakıt Kaldı

EL-SEN, Teknecik Elektrik Santrali’nde 3 günlük yakıt kaldığını, TPIC’in 12 bin tonluk yakıtı getirmediğini ve santralin yakıtsız; ülkenin ise karanlıkta kalmak üzere olduğunu açıkladı.

12 Aralık 2022 Pazartesi 12:18
Teknecik Elektrik Santrali’nde 3 Günlük Yakıt Kaldı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Teknecik Elektrik Santrali’nde 3 günlük yakıt kaldığını açıkladı.

EL-SEN Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu tarafından yapılan yazılı açıklamada, TPIC’in 21 Kasım tarihinde 12 bin tonluk yakıt getirdiğini ancak aradan 20 gün geçmesine rağmen ikinci 12 bin tonluk yakıtı göndermediğini ifade etti.

Ahmet Tuğcu, “Geldiğimiz bu noktada Teknecik yine yakıtsız kalmak üzeredir ve ülkeyi karanlık günler beklemektedir” dedi.

Tuğcu, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Yakıt ihalesinin bir türlü çözülememesinin sonucunda, Hükümet olarak yakıt sorununu ortadan kaldırdık, ucuza yakıt getiriyoruz, navlun ödemiyoruz, devletlerarası antlaşma yaptık  ve sorunu çözdük diyerek, TPIC şirketiyle bir yıllık 22 bin ton anlaşma yapılan yakıtı nasıl getireceksiniz?

Sonuç olarak bu ülkede ihaleler yasalar ile düzenlenmiştir, yasalar uygulanmadan yapılan tüm işlerde bu tür sorunlar yaşanacaktır. Tekrardan yasalar çerçevesinde bu yakıtın gelmesi sağlanmalıdır. Kamuoyuna saygıyla duydurulur.”

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Yüzde 30’a yakın hayat pahalılığını çalışanlara yansıtacağız"
"Yüzde 30’a yakın hayat pahalılığını çalışanlara yansıtacağız"
Sandık görevlilerinin alacağı ücret belli oldu
Sandık görevlilerinin alacağı ücret belli oldu
Süt bedelleri ödeniyor!
Süt bedelleri ödeniyor!
Tabipler Birliği: Maymun çiçeği yüz yüze, uzun süreli ve yakın temasla oluyor
Tabipler Birliği: Maymun çiçeği yüz yüze, uzun süreli ve yakın temasla oluyor
Rum polisi cinayet girişimi zanlısını bulmak için yardım istedi
Rum polisi cinayet girişimi zanlısını bulmak için yardım istedi
Bican: Kadınların daha çok sosyalleşebileceği alanlar yaratacağız
Bican: Kadınların daha çok sosyalleşebileceği alanlar yaratacağız
Karaoğlanoğlu Zeki Çeler’e güveniyor
Karaoğlanoğlu Zeki Çeler’e güveniyor
Sağanak yağmur etkili olacak
Sağanak yağmur etkili olacak
Maraş’ta Dr. Süleyman Uluçay coşkusu: Yeni bir başlangıç yapmanın ‘Tam Zamanı Şimdi’!
Maraş’ta Dr. Süleyman Uluçay coşkusu: Yeni bir başlangıç yapmanın ‘Tam Zamanı Şimdi’!
KKTC’de Serbest Piyasada Son Durum!
KKTC’de Serbest Piyasada Son Durum!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner412

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim