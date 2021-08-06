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Teknecik Dizel Santrali için yurt dışına da açık ihale

Bakanlar Kurulu, Teknecik Dizel Santrali’nde ihtiyaç duyulan yedek parça ve bakım hizmetlerinin temin edilmesi amacıyla ihaleye çıkılmasına karar verdi.

06 Ağustos 2021 Cuma 16:30
Teknecik Dizel Santrali için yurt dışına da açık ihale

Resmi Gazete’de yer alan Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, ihaleye KKTC’de kurulmuş olmayan işletmeler de katılabilecek.

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Bakanlar Kurulu’nun bu konudaki kararı şöyle:

“50/2021 sayı ve 1.7.2021 tarihli Kıb-Tek tarafından yapılacak Jeneratörlerin Tamir, Bakım ve Yedek Parça Temini Kapsamındaki İhalelerinde Kamu İhale Yasası Kurallarının ‘Dört Aylık Bir Süre’ için uygulanmamasına ilişkin ‘Yasa Gücünde Kararname’ uyarınca ve önergeye ekli Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulunun TB/190/2021 sayı ve 15.7.2021 tarihli kararı doğrultusunda , söz konusu Yasa Gücünde Kararname'de belirtilen dört aylık süre sonrasında Teknecik Dizel Santralinde ihtiyaç duyulan yedek parça ve bakım hizmetinin temin edilmesi amacıyla, Merkezi İhale Komisyonu vasıtası ile 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası altında açık usulde ihaleye çıkılmasına ve ayni Yasa'nın 14'üncü maddesinin (1)'inci fıkrası yarınca, KKTC'de kurulmuş olmayan işletmelerin de ihaleye katılmasına karar verdi. “

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Son Güncelleme: 06.08.2021 16:46
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