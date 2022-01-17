Tekne kaptanları Çakır ile Özaltındış tutuklandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen insan kaçakçılığı meselesiyle ilgili tekne kaptanları Deniz Çakır ile Ali Özaltındış tespit edilerek, tutuklandı. Meseleyle ilgili Kadir Akbulut, Ulusay Fellahoğlu, Dündar Saldıray, Hasan Denizgezer ve Salih Özçırak’ın tutukluğu sürerken, zanlılar bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis çavuşu Ömer Faruk Şengil, zanlıların Girne’de meydana gelen insan kaçakçılığı meselesiyle ilgili önceki gün tespit edilerek, tutuklandıklarını söyledi. Polis, zanlıların ifadelerinde suçlarını kabul ettiğini; 14 mülteciyi yasa dışı yollardan ülkeye getirdiklerini anlattıklarını söyledi. Polis, soruşturma kapsamında 5 kişinin tutuklu olduğunu hatırlatarak, iki kişinin daha arandığını açıkladı. Polis çavuşu Şengil, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.