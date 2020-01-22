"tekke Bahçesi Şehitliği’ndeki Tüm Mezarlar Ve Şehitlikten Alınıp Lefkoşa Kabristanlığı’na \'meçhul\' Diye Gömülen 11 Şehidin Mezarı Açılarak Kimlik Tespiti Yapılsın"

Lefkoşa, 22 Ocak 20 : Küçükkaymaklı Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği, Tekke Bahçesi Şehitliği’ndeki tüm şehit mezarlarının ve Tekke Bahçesi Şehitliği’nden alınarak Lefkoşa Kabristanlığı’na “meçhul” diye gömülen 11 şehidin mezarlarının açılması ve kimlik tespitlerinin yapılmasını talep etti.

Dernek Asbaşkanı Ali Zeybekoğlu ve Genel Sekreter Mehmet Altuner tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şehit Hüseyin Ruso ve Şehit Ecvet Yusuf’un mezarlarının başka isimli mezarlardan çıkmasının ardından tüm mezarların açılması gerekliliğinin bir kez daha ortaya çıktığı belirtildi.

“Şehit Hüseyin Ruso’nun, şimdi de Şehit Ecvet Yusuf’un mezarlarının başka isimli mezarlar altından çıkması nedeniyle; Tekke Bahçesi’ndeki tüm şehit mezarlarının ve 1980’de bir gecede sebebi her ne ise Tekke Bahçesi’nden alınarak Lefkoşa Kabristanlığı’na ‘meçhul’ diye gömülen 11 şehidimizin mezarlarının kesinlikle açılmasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verilen açıklamada şöyle denildi:



“Yıllardır bu konuda sürdürdüğümüz mücadelemizde, hayatta kalan, kayıp ve şehit eşlerine, evlatlarına hak ettikleri saygının bu mezarların açılmasıyla geç de olsa sunulması gerektiğini ilgili makamlara arz ediyoruz.”(GÖZ/SEL) FOTOĞRAFLI