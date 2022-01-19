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Tekin Arhun’a Kibris Türk İs İnsanlari Derneği İŞAD’dan uluslararası hizmet ve başarı ödülü verildi

19 Ocak 2022 Çarşamba 17:26
Tekin Arhun’a Kibris Türk İs İnsanlari Derneği İŞAD’dan uluslararası hizmet ve başarı ödülü verildi

Saygın Medya ve Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği İŞAD işbirliğiyle düzenlenen Altın Caretta Ödülleri 18 Ocak’ta Les Ambassadeurs Otel’de gerçekleşen görkemli bir organizasyonla gerçekleştirildi. Farklı alanlarda önemli başarılara imza atmış kişilerin ödül aldığı gecede, Capital Group Yönetim Kurulu başkanı Tekin Arhun’a Capital Group iştiraki olan Trust Capital Reinsurance’ın gösterdiği KKTC sınırlarını aşan başarısından dolayı ULUSLARARASI HİZMET VE BAŞARI ÖDÜLÜ verildi.

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Ödülünü İŞAD Başkanı Enver Mamülcü tarafından alan Tekin Arhun, KKTC ve TC’den kendi alanında ciddi başarılara imza atmış çok değerli insanları biraraya getiren Altın Caretta Ödül Töreninde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Kuzey Kıbrıs’a farklı bir önem ve değer katan Altın Caretta Ödül Töreninin ana sponsoru olan Les Ambassedeurs Oteli’ne; bu organizasyonun gerçekleşmesinde; İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü, Saygın Medya Yönetim Kurulu Başkanı Saygın Kurt şahsında emek veren herkese teşekkürlerini sunan Tekin Arhun, kendisine layık görülen bu ödülü almaktan büyük gurur duyduğunu ifade etti. Ödülünü tüm Capital Group çalışanları adına aldığını belirten Tekin Arhun, Capital Group Ailesinin tüm bireylerinin ülkemize katma değer yaratmayı vatani görev olarak benimsediğini ifade ederek tüm tecrübe ve kararlılığımızla ülkemiz için değer yaratmaya devam edeceğiz dedi.    

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