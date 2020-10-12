Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligine Ara

KKTC Engeliler’in de yer alacağı tekerlekli sandalye basketbol ligi, Covid 19 nedeniyle Ekim ayı sonuna kadar ertelendi.

“Federasyondan yapılan açıklamada, Sağlık Kurulu ile yapılan istişareler neticesinde; mevcut durumda özellikle Tekerlekli Sandalye Basketbol, Ampute Futbol ve Oturarak Voleybol Lig karşılaşmalarında yeterli sağlık tedbirleri alınamayacağı, Kovid-19 testlerinin gerçekleşmesinde olumsuzluklar yaşanabileceği ve insan sağlığı ile ilgili ciddi riskler oluşabileceği görüşü oluşmuştur. Bu görüş doğrultusunda tekerlekli sandalye basketbol, ampute futbol ve oturarak voleybolda ligler ekim ayı sonuna kadar oynatılmayacaktır. Kovid-19’un seyri dikkate alınarak söz konusu lig maçlarıyla ilgili ekim ayı sonunda tekrar değerlendirme yapılmasına, yeni şartlara göre lig programlarının yeniden açıklanmasına karar verilmiştir.”