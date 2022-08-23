Tek Yön Operasyonu: 3 tutuklu

22.08.2022 tarihinde, saat 15:40 sıralarında, Gemikonağı’nda, devriye halinde bulunan bir polis ekibi tarafından, işlemiş olduğu trafik suçundan dolayı durdurulan İ.Y.(E-29) kullanımındaki araçta ve araçta yolcu olarak bulunan A.S.(E-24) ve H.K.(E-24)’nin üzerlerinde yapılan aramada (Tek Yön Operasyuonu); yaklaşık 2 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.