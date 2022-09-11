Tek aday olan başbakan Ünal Üstel yeni genel başkan olarak ilan edildi

Kurultaya Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katılarak konuşma yaptı

Kurultayın sonunda aile fotoğrafı da çekildi

Hasipoğlu: “Sıra şimdi tek ses olma zamanı, sıra şimdi egemen eşitlik temelinde müzakere masasında devletimize sahip çıkma zamanıdır”

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP), 13’üncü Olağanüstü Kurultayı’nda tek aday olan Ünal Üstel partinin yeni genel başkanı ilan edildi.

Kurultaya Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, koalisyon ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, bakanlar, bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Genel Başkanlık için tek aday olan Başbakan, UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel salona girişlerinde alkışlarla karşılandılar.

Kurultay divanın oluşmasıyla başladı. Divanda Başkan İlker Edip, Başkan Yardımcısı Emine Uzun ve üyeler Ayşen Gardiyanoğlu, Şahap Tokatlı ile Hatice Aşık yer aldı.

Açılış konuşmalarının ardından Divan Başkanı İlker Edip söz alarak, başkanlık için tek müracaat bulunduğunu ve bunun da Ünal Üstel’e ait olduğunu belirterek, “Evrakları inceledik. Ünal Üstel’i genel başkan olarak ilan ediyoruz” dedi.

Üstel Başkan olarak ilan edilmesinin ardından tebrikleri kabul ederek, sahneye çıktı ve eşiyle birlikte partilileri selamladı.

YDÜ AKKM’deki kurultay aile fotoğrafının çekilmesiyle tamamlandı.

-İlker Edip

Divan oluşumunun ardından konuşan Divan Başkanı İlker Edip, “13’üncü olağanüstü kurultaya hoş geldiniz” diyerek, UBP’nin bugün bir kez daha büyük hedeflere ve yeni zaferlere koşmaya hazırlandığını kaydetti. Edip, kurultayda çıkacak kararların ülkeye ve partiye hayırlı olmasını diledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşmalara geçildi.

-Hasipoğlu

UBP Genel Başkan Vekili Oğuzhan Hasipoğlu konuşmasında, tüzük gereği 2 yılda bir, siyasal partiler yasası tahtında 3 yılda bir yapmaları gereken kurultayı olağanüstü yapmak durumunda kaldıklarını söyledi.

Olağanüstü kurultay nedeniyle kamuoyunda çok eleştirildiklerini dile getiren Hasipoğlu, “Aslında bu eleştirilere en güzel cevabı bu kalabalıkla bu coşkuyla sizler veriyorsunuz” dedi.

UBP’nin yaptığı kadar seçimli ve demokratik kurultayları KKTC’de hiçbir partinin yapmadığını kaydeden Hasipoğlu, “5 adaylı, 7 adaylı kurultaylarımız oldu. Sorarım size hangi parti muhalefet partisi dâhil çok adaylı kurultayını gerçekleştirdi UBP dışında” diye sordu.

Yerel seçim süreci içinde olunduğunu ifade eden Hasipoğlu, “Bu içerisinde birlik ve bütünlüğümüzü sağlamak ve yerel seçimlere odaklanmak adına Sayın Ünal Üstel başkanlığında yola yola devam etme kararını yetkili organlarımız almıştır” dedi.

-“UBP demokratik bir şekilde kurultayını yapmıyor demek kimsenin haddine değildir”

Aday başvurusuna da kabul ettiklerini dile getiren Hasipoğlu, parti usulüne uygun olarak bir tek Başbakan Ünal Üstel’in başvuru yaptığını belirtti. Hasipoğlu, “UBP demokratik bir şekilde kurultayını yapmıyor demek kimsenin haddine değildir” dedi.

“Kol kırılır yen içinde kalır” sözüne atıfta bulunan Hasipoğlu, parti içerisinde istifalar yaşandığını, görev değişiklikleri olduğunu hatırlatarak, “Ama hiçbir zaman yılmadık, küsmedik kendi içimizde tartıştık. Neden? Çünkü biz partimizi seviyoruz, halkımızı seviyoruz, KKTC’ye inanıyoruz” şeklinde konutu.

Bir önceki genel Faiz Sucuoğlu’na da teşekkür eden Hasipoğlu, “Tıkanan süreçte hiçbir zaman makam derdinde olmadı” diyerek, partinin önünü açacak kişiyi Sucuoğlu’nun da işaret ettiğini kaydetti. Hasipoğlu, Sucuoğlu’na, doğru kişiyi, Ünal Üstel’i işaret ettiği için teşekkür etti.

“Bugün bizi eleştiren CTP sadece eleştiri yapıyor” diyen Hasipoğlu, geçmişe değinerek, bahsettiği tıkanan süreçte CTP ile de görüştüklerini anlattı.

İç konuların tamamında uzlaşıya vardıklarını hatta belediyeler reformu konusunda da uzlaşıya vardıklarını ancak dış politikada görüş ayrılıkları olduğunu ifade eden Oğuzhan Hasipoğlu, “Ama zaten bir müzakere süreci olmadığı için o konu bekletilebilir dedik. Ama gelin görün ki bu konuda da elini taşın taşın altına koymayan bir muhalefet vardır” şeklinde konuştu.

-“Onlar sadece eleştirir, UBP ise icraat yapar, reform yapar”

Reform ve icraat yapılması konusunda CTP’nin samimi olmadığını savunan Oğuzhan Hasipoğlu, ateşten gömleği giyebilecek güce sahip olmadıklarını belirterek, “Onlar sadece eleştirir, UBP ise icraat yapar, reform yapar” dedi.

Başbakan olarak ateşten gömleği giymeyi kabul eden Ünal Üstel’e birlik, bütünlük, istikrar ile icraat ve reformlar yapacağı için teşekkür eden Hasipoğlu, Cumhurbaşkanı’na teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Tatar’ın UBP adayı olarak çok önemli bir zafere imza attığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı’nın 40 yıldır görüşülen federasyon müzakerelerine noktayı koyduğunu kaydeden Hasipoğlu, egemen eşitliği müzakere masasına getirdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı’nın Rum tarafının cepte gördüğü Kapalı Maraş’ı açtığını dile getiren Oğuzhan Hasipoğlu, bunların çok önemli reformlar olduğunu söyledi.

CTP’ye çağrıda bulunan Hasipoğlu, “Gelin 50 yıl süre Kıbrıs Müzakerelerinde bir kez olsun tek ses olalım. Bir kez olsun egemenliğimiz diyelim, bir kez olsun müzakere masasında devletim diyelim” dedi. Bu çağrıyı yapmakta kendilerinde hak gördüklerini ifade eden Hasipoğlu, geçmişte federasyonun görüşüldüğünü ancak Kıbrıs Rum tarafının adanın yönetimini zenginliğini paylaşma niyeti olmadığını söyledi.

Hasipoğlu, “Sıra şimdi tek ses olma zamanı, sıra şimdi egemen eşitlik temelinde müzakere masasında devletimize sahip çıkma zamanıdır” dedi.

-“UBP bu ülkeyi aydınlatan güneştir..”

Birlikte büyük hedeflere, birlikte yeni zaferlere koşmaya hazır olduklarını vurgulayan Hasipoğlu, 47 yıldır ülke ve halk için çalıştıklarını belirterek, “UBP bu ülkeyi aydınlatan güneştir, UBP bu ülkenin asla sönmeyecek güneşidir. UBP var oldukça KKTC de aydınlanmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

Anavatan Türkiye’ye de şükranlarını sunan Hasipoğlu, kurultayın hayırlı olmasını diledi. Başbakan ve Genel Başkan’a sonsuz bir güvenle yola devam edeceklerini kaydeden Hasipoğlu, “Yeni bir sayfa açıyoruz. Yeni bir döneme başlıyoruz” dedi. Hasipoğlu, Ünal Üstel’in yalnız olmadığını ve bu yolu beraber yürüyeceklerini ve yeni zaferler kazanacaklarını söyledi.