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Tehditten tutuklandılar!
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Tehditten tutuklandılar!

07 Kasım 2022 Pazartesi 14:06
Tehditten tutuklandılar!

(Kamalı Haber) - Haspolat'ta meydana gelen şiddet tehditimeselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Sree Ripon, Rinku Talkuder, Tandir Hossain, MD Ramjun Ahmed ve MD Ripon mahkeme huzuruna çıkarıldılar.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Metin Cengiz, olguları aktardı. Polis, 02-06.11.2022 tarihleri arasında Haspolat'ta, Cumhuriyet Caddesi üzerinde Konteyner imalatı yapılan Ersegün Koçak.'ın iş yerinde, Bangladeş uyruklu Sree Rıpon (E-25), Rinku Talkuder (E 33), Tandır Hossaın (E-28), MD Ramjun Ahmed (E-24) ve MD Ripon (E 41), isimli şahıslar KKTC'ye çalışmak
için ön izin ile gelen MD Abdus Samad Khan&#39;ın (E-40) ayaklarını ip ile ağzını ise peştamal ile bağlayıp yaklaşık 30 cm. uzunluğunda kanunsuz olarak taşıdıkları, ayni zamanda tehlikeli bir silah olan bıçağı göstererek Bangladeş lisanında " İki bin beş yüz Euro vermezsen seni öldürecem" deyip şiddet tehdidinde bulunarak çalmak niyeti ile tehditle adı edilenden 2.500 Euro istediklerinin tespit edildiğini belirtti. Polis, olayın polisin bilgisine müştekinin kaçıp sığındığı bir görgü tanığı tarafından getirildiğini söyledi. Polis, olay mahallinin ziyaret edildiğini ve müştekiden temin edilen ifadede zanlıların
Zanlı 1 Sree Rıpon&#39;un talimatı ile birlikte hareket ederek suçu işlediklerinin öğrenildiğini belirtti. Polis, müştekinin ayaklarından ip ile bağlanması sonucunda sağ ayağından aldığı yaradan ötürü doktor kontrolünden geçirildiğini ve 1,5 cmlik yüzeysel bir kesinin mevcut olduğunun öğrenildiğini söyledi. Polis, zanlı 2, zanlı 3, zanlı 4 ve zanlı 5’den ilk nazarda alınan açık ifadede suçları işlemedikleri yönünde olduğunu ancak şikâyetçinin zanlıları poliste görüp teşhis ettiğini ve bu suçun ilk nazarda işlendiğine dair makul şüphe oluştuğunu anlattı. Polis, olay yerinde yapılan incelemede şikayetçinin ağzının bağlandığı peştamalin bulunarak emare alındığını ancak olayda kullanılan bıçak ve ayaklarının bağlandığı ip tespit edilemediğini söyledi. Polis, toplam 9 ifade alındığını söyleyerek, halen daha alınması gereken tanık ifadeleri ve bulunması gereken emareler olduğunu belirtti. Polis, zanlıların aynı gün tespit edilerek mahkeme emri gereğince tutuklamıştır. Polis, zanlıların serbest kalması halinde tahkikata etki edebileceklerini söyleyip, poliste 3 gün tutuklu kalmalarını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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