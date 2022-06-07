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"Tehditlere pabuç bırakacak değiliz. Herkes haddini bilsin”

07 Haziran 2022 Salı 12:09
"Tehditlere pabuç bırakacak değiliz. Herkes haddini bilsin”

Cumhuriyet Meclisi’nde gündem dışı konuşmalar yapılıyor.

Güncel konuşmalara geçilmeden önce Meclis Başkanı Zorlu Töre, meclisin ses sistemine ilişkin açıklamalarda bulunarak, aynı anda sadece 5 mikrofonun çalışabildiğini söyledi.

Genel kurul daha sonra HP Genel Başkanı Kudret Özersay'ın başkanlığa sunuşunun okunmasıyla devam etti. Özersay, sözkonusu yazısında Cumhuriyet Meclisi çalışmalarında herhangi bir milletvekilinin Halkın Partisi sözcü veya temsilcisi olarak kabul edilmesi ya da herhangi bir milletvekilinin HP adına söz alması, HP adına oy doğrultusunu açıklaması ya da parti görüşü belirtmesinin mümkün olmadığını bildirdi.

Özersay'ın açıklaması aynen şöyle:

“Bilindiği üzere Halkın Partisi sine-i millet kararı almış, Meclis çalışmalarından çekilmiş ve bunun ilk adımı olarak parti başkanı olarak milletvekilliğinden çekilme isteminde bulunmuştum. Bu istemimiz Meclis Genel Kurulu tarafından 6 Haziran 2022 tarihli 23. birleşimde oybirliğiyle kabul edilmiştir. Bu bağlamda Cumhuriyet Meclisi’ndeki çalışmalarda (komite ve Genel Kurul) herhangi bir milletvekilinin Halkın Partisi sözcü veya temsilcisi olarak kabul edilmesi ya da herhangi bir milletvekilinin HP adına söz alması HP adına oy doğrultusunu açıklaması ya da parti görüşü belirtmesi mümkün değildir. Partimiz tarafından aksi yönde bir başka resmi bildirim yapılmadığı sürece meclis Başkanlığının partimizin bu bildirimine uygun hareket etmesini rica eder gereğini saygılarımla arz ederim.”

-Erhürman

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İç tüzüğün 62. Maddesi uyarınca söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın tehditleri” konusunda konuşma yaptı.

Erhürman, bir gazetede, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın tekrarlanan "tehdit" ifadelerini gördüğünü belirterek, memleketin temel meselesinin ekonomik sıkıntılar olduğunu belirtti.

Ekonomik sıkıntıların halkın boyunu aştığını vurgulayan Erhürman, insanların alım gücünün gün geçtikçe azaldığı bugünlerde birilerinin gündemi değiştirme çabası içinde olduğuna vurgu yaptı.

Düşünce özgürlüğünü kısıtlayan yasa tasarılarının Meclise getirilmesini ve yaşanan tartışmaları anımsatan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamalarını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Kıbrıs Tercüman” isimli bir gazeteye verdiği demece dikkat çeken Erhürman, Cumhurbaşkanı Tatar’ın gazetede yazılanların kendisinin sözleri olmadığını kamuoyuna açıklamadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Bak Erhürman, seni uyardım anlamadın. Bu ülkede anavatana kim dil uzatırsa, gerekeni bizzat ben yaparım” sözlriyle kendisini tehdit ettiğini söyleyen Erhürman, Polis Genel Müdürlüğü’ne meclis kürsüsünden tehdit konusunda açık çağrıda bulunduğunu kaydetti.

Birilerinin yaptığı gibi kendisinin koruma talep etmediğini vurgulayan Erhürman, “Böyle Cumhurbaşkanlığı olmaz, ana muhalefet liderini bir hafta arayla tehdit eden bir Cumhurbaşkanı olamaz. Tehditlere pabuç bırakacak değiliz. Herkes haddini bilsin” dedi. 

“Tatar, ya çıkıp bu ifadeler benim değil diyecek, ya da Anayasa’ya göre devletin bütünlüğünü temsil etmesi gereken, tarafsız olması gereken kişi istifa edecek" diyen Erhürman, “Bana, iflah olmaz Rum sevici diyecek, bu bana açık tehdittir” şeklinde devam etti.

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