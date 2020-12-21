Tedbir amaçlı faaliyetlerine ara verdi

EKOR UN ÜRÜNLERİ SANAYİ LTD BÜTÜN ŞUBELERİ DEZENFEKTE EDİLDİ

TEDBİR AMAÇLI FAALİYETLERİNE ARA VERDİ

Gazimağusa'da faaliyet gösteren Ekor Un Ürünleri Sanayi LTD.'de dün 2 çalışanın PCR testinin pozitif çıktıktan sonra gerekli tedbir önlemlerini alarak hizmetlerine ara verdi.

Ekor Un Ürünleri Sanayi LTD.'de bugün bütün şubelerini ilaçlayarak ,dezenfekte edildi. Tedbir amaçlı tüm çalışanlara PCR testi yapıldı.

Ekor Un Ürünleri Sanayi LTD.'de yapılan açıklamada, tedbir amaçlı şubelerin kapalı olacağı bildirildi.

Ekor Un Ürünleri Sanayi LTD.'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Ekor Un Ürünleri olarak bütün şube ve bölümlerimizi dezenfekte ettirdik. Dün başladığımız Çalışanlarımızın PCR testlerine bu sabahtan itibaren devam ediyoruz. Dileğimiz en yakın zamanda sizlere yeniden en kaliteli ve hijyen ortamda hizmet verebilmektir. (MHA)