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TED Kuzey Kıbrıs Koleji'nden Yaban Hayat Hastanesi’ne destek

TED Kuzey Kıbrıs Koleji, Taşkent Doğa Parkı Yaban Hayat Hastanesi’ne destek olmak için “Yaban Hayat Destek Sergisi”nde sanatseverlerle buluşan eserlerden bir set satın aldı.

30 Eylül 2021 Perşembe 10:45
TED Kuzey Kıbrıs Koleji'nden Yaban Hayat Hastanesi’ne destek

Taşkent Doğa Parkı’ndan yapılan açıklamaya göre, TED Kuzey Kıbrıs Koleji Müdürü Lisa Victoria Broomhead, çok sayıda yabani hayvan ve endemik bitki türünün yer aldığı eserleri okulda sergilemek için satın aldıklarını ve öğrencilerin endemik bitki türleri ve yaban hayvanlar konusunda farkındalığının artmasında bu eserlerin önemli rol alacağını söyledi.

Broomhead, yaban hayatın korunmasında ve yaralı yaban hayvanlarının sağlığını geri kazanıp doğaya salınmasında önemli rol oynayan Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat’a teşekkürlerini ileterek, öğrencilerinin yaban hayatı ve endemik bitki türlerinin korunması için Taşkent Doğa Parkı ile birlikte ortak projeler ve çalışmalar yapmalarının önemine dikkat çekti.

Basat ise, Broomhead ve öğretmenlere Yaban Hayat Hastanesi'ne yaptıkları katkı için teşekkür etti.

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YABAN HAYAT DESTEK SERGİSİ

Açıklamada, 17 fotoğraf sanatçısının ikişer eser bağışlaması ile toplam 34 fotoğraftan oluşturulan ve Vakıflar İdaresi sponsorluğunda Yaban Hayat Destek Sergisi’nde sergilenen eserlerin, 100 adet küçük (50x30cm), 20 adet de büyük (70x50cm) olmak üzere sınırlı sayıda çoğaltıldığı belirtildi.

Elde edilecek gelirin Yaban Hayat Hastanesi'ne X-ray ve ameliyatlar için ihtiyaç duyulan gaz anestezisi cihazlarının alımı için kullanılacağı sergi eserlerine sahip olmak isteyenlerin, https://yaban.net/product/category/24 adresinden satın alabileceği bildirildi.

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Son Güncelleme: 30.09.2021 11:11
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