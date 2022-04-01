Tecavüzle suçlanan 16 yaşındaki çocuk teminatla serbest

Mağusa’da 12 yaşındaki kız arkadaşı ile ilişkiye girdiği gerekçesi ile yapılan şikayet üzerine doktor raporu ışığında tutuklanan 16 yaşındaki zanlı S.C.K hakkındaki soruşturma tamamlandı.

“16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz”, “Çocuğun cinsel istismarı” ve “16 yaşından küçük çocuğa cinsel saldırı” suçlamaları ile yürütülen soruşturma kapsamında bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılan zanlı teminat koşulları ile serbest bırakıldı.

Mahkeme zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanması, seyahat belgelerine el konulması, 15 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı 2 kefilin 75 bin TL kefalet senedi imzalaması ve haftanın 1 günü ispatı vücutta bulunması koşulu ile serbest bırakılmasına emir verdi.