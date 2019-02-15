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Tecavüz zanlısı tutuklu yargılanacak

Tecavüz zanlısı tutuklu yargılanacak

15 Şubat 2019 Cuma 18:48
Tecavüz zanlısı tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ozanköy’de futbol sahasının tuvaletlerinde eski kız arkadaşına tecavüz ettiği öne sürülen Baver Çoban bugün yeniden teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının 10-11 Şubat tarihleri arasında meydana gelen şiddet tehdidi, ciddi darp ve cinsel saldırı suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının Ozanköy’de Futbol Sahası’nın gözlem odası içerisindeki tuvaletlerde eski kız arkadaşını kıskandığı gerekçesi ile önce darp ettiğini, ardından”Lavaboya girmessen çok kötü şeyler olacak. Buradan çıkamazsın seni öldürürüm” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu, akabinde konu şahsın rızası olmazsızın ırzına geçtiğini söyledi. Polis, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını, ifadesinde zorla bir şey yapmadığını, eskı kız arkadaşının rızası ile birlikte olduklarını iddia ettiğini belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının işlediği suçun çok ciddi ve ağır ceza kapmasına giren bir suç olduğunu ve yargılamadan kaçabileceğini kaydeden polis, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı tutuklu yargılanmak üzere 2 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderdi.

Son Güncelleme: 15.02.2019 19:59
Anahtar Kelimeler:
TecavüzBaver Çoban
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