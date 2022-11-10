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Tecavüz sanığına karar!
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Tecavüz sanığına karar!

10 Kasım 2022 Perşembe 13:51
Tecavüz sanığına karar!

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da meydana gelen 16 yaşından küçük 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan sanık Burak Mutlu Atılgan’ın aleyhindeki karar dün açıklandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Barkın açıkladı. Sanık, 26.12.2021 tarihinde 15.30-17.00 saatleri arasında Lefkoşa&#39; da, kullanımında bulundurduğu aracı ile alışveriş yapacakları gerekçesi ile Lefkoşa&#39; da sakin S.V.(K-13)’i konu araç ile 16 yaşından küçük kız çocuğunu alıkoyup Osman Örek caddesinin güneye bakan ormanlık alan içerisine götürerek konu aracın arka koltuk kısmında cinsel saldırı ve cinsel tecavüz suçunu işlemişti. Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın, 16 Yaşından Küçük Çocuğa Cinsel Tecavüz suçunun müebbet hapis cezası öngören çok ciddi suçlardan olduğunu belirtti. Barkın, küçüklere karşı işlenen suçlarda suçun işleniş şekline bakılmaksızın rıza aranmadığını kaydetti. Barkın, çocuklara karşı işlenen suçlardaki artışın toplumda endişeye neden olduğunun altını çizdi. Barkın, olgulara bakıldığında uzmanın müştekinin yönlendirmeye
açık olduğunu raporunda belirttiğini kaydetti. Barkın, çocuğun yaşadıklarının tüm hayatını olumsuz etkileyebileceğine değindi. Barkın, bu tür suçlara hoşgörü ile bakılmasının mümkün olmadığının altını çizdi. Vedia Berkut Barkın, olay tarihinde müşteki ile sanığın arasındaki ciddi yaş farkını aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Barkın, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, oybirliği ile 3 yıl 6 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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