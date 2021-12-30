Tebrikler Yeniboğaziçi'nde katkı koyan derneklere

TEBRİKLER YENİBOĞAZİÇİ'NDE KATKI KOYAN DERNEKLERE

Ergün YAHAT

Yeniboğaziçi'nde faliyet gösteren yaptıkları yardımlarla büyük takdir toplayan sivil toplum örgütlerinin başında gelen Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği, Yeniboğaziçi Çocuk Belediyesi ve Retro Çalgıcıları olarak güçlerimizi birleştirerek Gazimağusa Devlet Hastanesine 49.000 bin TL değerinde tıbbı cihaz bağısında bulunuldu.

Yapılan ortak açıklamada önce Karel Bebek için düzenlemeyi amaçladığımız konseri o günlerde sonsuzluğa yolcu olan Karel Bebeğin ailesinin de onayı ve Cittaslow KKTC’nin katkılarıyla Asya Bebek yararına gerçekleştirmiştik. Konserimizin ertesi günü Asya Bebeğin tedavi masraflarının ;Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından karşılanacağının açıklanması üzerine Asya Bebek Gönüllüleri ile temas kurup ne yapmamız gerektiğiyle ilgili görüşmeler yaptık, bugüne değin toplanan gelirin ne olacağı konusunda durumun netleşmediği, dilersek farklı bir yere bağış yapabileceğimizi konuştuktan sonra Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliğiyle temas kurarak konser biletleri satışından elde edilen 49,000 TL ile hastanede acil ihtiyaç duyulan aletleri alarak bağış yapmak istediğimizi belirttik.

Hastane tarafından Fizik Tedavi Bölümüne ihtiyaç duyulan 1 adet ultrasound ve 5 adet tens cihazı bağışında bulunduk. Konser bileti alarak bağışın yapılmasına katkı koyan herkese ve özellikle Karel Bebek ve Asya bebeğin ailelerine teşekkür ederiz.

Ülkemizde Küçük Karel ve Küçük Asya’nın yaşadığı hastalıkların bir daha yaşanmaması için, evlenecek çiftlere genetik testlerin zorunlu hale getirilmesinin bir an önce uygulamaya ;girmesini temeni ederiz. Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu’na, Fizik Tedavi bölümü çalışanlarına ve tüm sağlık personeline işbirlikleri ve destekleri için teşekkür ederiz. Zor geçen bir yılın ardından herkese iyi, sağlıklı ve mutlu yeni bir yıl dileriz.Hastane Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu başta Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği olarak emeği geçen herkese teşekkür etti.