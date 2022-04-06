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Tebrikler KKTC judo takımı

06 Nisan 2022 Çarşamba 21:38
Tebrikler KKTC judo takımı

TEBRİKLER KKTC JUDO TAKIMI

Ergün YAHAT

5-6 Nisan 2022 Tarihleri arasında Dünya Judo Federasyonunun katkılarıyla Türkiye Kilis İlinde düzenlenen Uluslararası Barış İçin Judo Şampiyonasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5 Kadın 8 Erkek toplam 13 sporcu 2 Antrenör ile Dünya barışına katkı koymak için mücadele etti. Şampiyonaya Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,Gürcistan, Azerbaycan, Suriye ayrıca Türkiye genelinden 22 İl toplamda 457 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği turnuvada sporcularımız ülkemizde yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen büyük bir başarıya imza atarak takım halinde 3'üncü oldular.

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Dereceye giren sporcularımız Minik Kadınlar 32 kg ( 1 )Kardelen Bebek Minik Erkekler 60 kg ( 2 ) Derviş Akış Yıldız Kadınlar 44 kg ( 3 )Ayşenur Gezer 52kg ( 3 ) Deniz Kadam Yıldız Erkekler 50 kg ( 3 )Berat Saygılı Ümit Kadınlar 48 kg ( 2 ) Nisa Akkaya Ümit Erkekler +90 Kg ( 3 ) Çağrı Ateş

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