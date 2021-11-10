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Tebrikler Gazimağusa Devlet Hasatenesi Başhekimliği

10 Kasım 2021 Çarşamba 14:40
Tebrikler Gazimağusa Devlet Hasatenesi Başhekimliği

TEBRİKLER GAZIMAĞUSA DEVLET HASATENESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Ergün YAHAT

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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 83. yıldönümünde özlemle anılırken bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devlet hastaneleri bahçesine ilk defa bir Atatürk büstü yapıldı.

Hastane Başhekimi Dr.Mustafa Kalfaoğlu baş amir Mustafa Yaver ve yönetim kurulu öncülüğünde yaptırılan Atatürk büstü önünde ilk saygı duruşu personelinde katılımı ile yapıldı.

Hastane baş amiri Mustafa Yaver bugün özlem ve sevgi ile bir kez daha anıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, ileriyi görerek gelecek nesillerin rehberi olmuş, fikirleri ile bir devrin değil her devir rehber olmuştur. Onun ileri görüşlülüğü, düşünceleri bizlere yol göstermiştir. Gelecek nesiller de Ata’mızın aydınlattığı bu yoldan yılmadan yürüyerek hedeflerine ulaşacaktır. İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü büyük 83. Ölüm yıldönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz”derken çok sayıda vatandaşlar yapılan bu kalıcı eseri takdirle karşılarken emeği geçenleri tebrik ettiler .

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Son Güncelleme: 10.11.2021 15:52
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