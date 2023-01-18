Tebrikler Alayköy İlkokulu

Ergün Yahat

Alayköy İlkokulu yaptığı etkinlikler ile takdir almaya devam ediyor.Okul müdürü Özden Ünbay önderliğinde her geçen gün yeni aktiviler ile okula güzellik getiren okul Müdürü Özden Ünbay yaptığı açıklamada.

Bir hedef koyduk, bununla ilgili çalışmalar yaptık ve bu çalışmaların sonucunda hedefimize ulaştık.

Okulumuzdaki ve bölgemizdeki tüm çocukları cimnastik sporu ile buluşturmak amacıyla Ağustos ayında başladığımız çalışmalarımızı tamamlayıp belirlemiş olduğumuz bir hedefimizi daha gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz.

KKTC Cimnastik Federasyonunun, Okul Aile Birliğimizin ve her zaman yanımızda olan değerli sponsorumuzun katkılarıyla temin ettiğimiz malzemelerin ardından Milli Eğitim Bakanlığından almış olduğumuz izin doğrultusunda, ülkemizin en önemli cimnastik kulüplerinden biri olan Ada Cimnastik İhtisas Spor Derneğiyle işbirliği protokolü imzaladık.

Çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlayan ve tüm spor dallarının temeli olduğuna inandığımız cimnastik kursları Alayköy, Yılmazköy, Türkeli , Gönyeli ve Yenikent bölgesindeki 3 ile 10 yaş arasındaki tüm çocuklara yönelik güzel bir alternatif etkinlik olacak.

Kurslarla ilgili detaylı bilgileri Ada Cimnastik İhtisas Spor Derneği yetkililerine 0533 862 54 97 numaralı telefonlardan ulaşarak öğrenebilirsiniz.

Bu güzelliğin oluşmasında emeği geçen ve katkı sağlayan KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu'na , Okul Aile Birliğimize, isminin açıklanmasını istemeyen değerli sponsorumuza, Ada Cimnastik İhtisas Spor Derneği yetkililerine ve gerekli izinleri bize veren Milli Eğitim Bakanlığımıza çok teşekkür ederiz.