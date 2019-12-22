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TDP’den hükümete eleştiri…

Özyiğit: “Sn. Başbakan ya ülke gerçeklerinin farkında değil ya da başka bir ülkede yaşıyor”

TDP’den hükümete eleştiri…

Özyiğit: “Sn. Başbakan ya ülke gerçeklerinin farkında değil ya da başka bir ülkede yaşıyor”

22 Aralık 2019 Pazar 14:32
TDP’den hükümete eleştiri…

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, toplumun yapısal sorunlarının sürdüğü, verilen sözlerin tutulmadığı, ekonomik göstergelerin olumsuz olduğu bir dönemde, Başbakan Tatar’ın “KKTC en güzel dönemi yaşıyor” açıklamasında bulunduğunu belirterek, “Sn. Başbakan ya ülke gerçeklerinin farkında değil ya da başka bir ülkede yaşıyor” ifadelerini kullandı.

Yaptığı yazılı açıklamada Başbakan Tatar’ın, “KKTC, ne kadar ambargolar altında olsa da en güzel dönemini yaşıyor” sözlerini eleştiren Özyiğit, “Bu ülkede yaşayan herkesin arzusu ve beklentisi ülkenin her alanda kalkınması, ileri gitmesidir. Bizler de bu yönde uğraş vermekteyiz, ancak ülkenin bazı gerçekleri ortada iken, Sn. Başbakan’ın çıkıp toz pembe tablolar çizmeye çalışması, kendisine de ülkeye de bir şey kazandırmaz” dedi. 

“RAKAMLAR İÇ AÇICI DEĞİL”

Özyiğit, KKTC Merkez Bankası’nın yayınladığı yılın 3. Çeyrek (Ocak-Eylül dönemi) verilerine göre bankacılık sektöründe tahsili gecikmiş alacakların geçen yılın aynı dönemine göre %16 oranında artış gösterip, 157 milyon TL artarak 1 milyar 140 milyon TL’ye ulaştığını, yine KKTC Merkez Bankası verilerine göre Ocak-Eylül 2019 döneminde çek kullanmaları yasaklanan kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %26 oranında artış gösterdiğini açıkladı.

Özyiğit, “Bu rakamların oluşmasında döviz krizinin etkileri önemli etken olsa da sonuçta gerçeğimiz budur. Bu gerçekler ortada iken Sayın Başbakan’dan beklenti daha ayakları yere basan, gerçekleri ortaya koyan tespit ve açıklamalarda bulunmasıdır.” dedi. 

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“HALKA BİR DARBE DAHA”

Ekonomi bağlamında resmi rakamlar bu yöndeyken diğer yandan Ekim ve Kasım ayı Hayat Pahalılığı Endeksi’nin eksi olarak açıklandığını anımsatan Özyiğit, döviz kaynaklı fakirleşen topluma bir darbe de bu yönde vurulduğunu kaydetti. Özyiğit, açıklanan rakamların hiç inandırıcı olmadığı gibi, ülkedeki ekonomik gerçeklerle de tamamen zıt olduğunu kaydetti.

“SÖYLEMDE BAŞKA, İCRAATTA BAŞKA”

Özyiğit, hayat pahalılığı endeksini eksi çıkartarak halkın cebindeki paraya el atan ve tasarruftan bahseden hükümetin diğer yandan savurganlığa devam ettiğini savunarak, 2020 bütçesinde sözleşmeli personel bütçesinin geçen yıla göre ciddi oranda artırıldığını kaydetti.

“Bu oranlar öngörülen hayat pahalılığı oranının çok üzerindedir. Dolayısı ile da yeni istihdamlar yapılacağı anlamına gelmektedir. Hükümetin tasarruf tedbiri bu mudur?” diye soran Özyiğit, ayrıca özellikle son dönemlerde kamuya sınavsız, münhalsiz alımların arttığına da dikkat çekerek, bu istihdamların hangi kriterlere göre yapıldığını sordu.

Son Güncelleme: 22.12.2019 17:39
Anahtar Kelimeler:
Tdp Hükümet Eleştiri
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