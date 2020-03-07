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Tdp Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" Nedeniyle Mesaj Yayımladı

“KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ, BARIŞ KÜLTÜRÜNÜN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR”

Tdp Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" Nedeniyle Mesaj Yayımladı

“KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ, BARIŞ KÜLTÜRÜNÜN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR”

07 Mart 2020 Cumartesi 13:25
Tdp Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi
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“KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ, BARIŞ KÜLTÜRÜNÜN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR”
Lefkoşa, 7 Mart 20 (.):  Toplumcu Demokrasi Partisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi (TOCEK), sınıfsal farklardan en çok etkilenen, haksızlığa uğrayan, ötekileştirilen kadınlara, sınıfsız ve sınırsız bir dünya ile eşit yaşam alanları yaratma mücadelesinin süreceğini vurguladı. 
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yayımlanan açıklamada, kadınların hayatın her alanında ve karar mekanizmalarında aktif görev almalarının önemine dikkat çekildi, kadın-erkek eşitliğinin, barış kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. 
Siyasal mücadelesini, başta kadınlar olmak üzere, tüm bireylerin özgürleşene dek insan hak ve özgürlükleri üzerine kuran TDP TOCEK’in her türlü ayırımcılığa karşı çıkacağı  belirtilen açıklamada, kadının siyasal yaşamdaki eşit temsiliyeti için gerekli tüm koşulların yaratılmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği belirtildi. 

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Kadın Sığınma Evi ve Destek Merkezleri'nin devlet tarafından açılması gerekmesine rağmen bugüne kadar maalesef bu sorumluluğun yerine getirilmediğine dikkat çekilen açıklamada, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) öncülük ederek açmış olduğu Sığınma Evinin yol gösterici olması gerektiğine vurgu yapıldı. 
TDP TOCEK açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizde ve dünyada tüm emekçi kadınlarımızın ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü’  ve bu uğurda mücadele eden herkesi kutlarız. 'Ben' değil 'biz' diyerek eşitlik, özgürlük ve barış için, söz değil icraat istediğimizi ve Kadınların, Eşitliğin sadece 8 Mart’ta anılmaması gerektiğini belirtir, var olan hakların da gerçek anlamda uygulanana kadar verilen mücadelenin devam edeceğini bildiririz.”
(HÖ)        
 

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