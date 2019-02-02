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Tdp Lefkoşa İlçe Başkanı Doğa Yalçın Oldu

ÖZYİĞİT CUMHURBAŞKANI AKINCI’YA TAM DESTEĞİNİ BELİRTTİ, KOLEJE GİRİŞLERDE FARKLI BİR UYGULAMA GETİRİLECEĞİNİ YİNELEDİ

Tdp Lefkoşa İlçe Başkanı Doğa Yalçın Oldu

ÖZYİĞİT CUMHURBAŞKANI AKINCI’YA TAM DESTEĞİNİ BELİRTTİ, KOLEJE GİRİŞLERDE FARKLI BİR UYGULAMA GETİRİLECEĞİNİ YİNELEDİ

02 Şubat 2019 Cumartesi 11:15
Tdp Lefkoşa İlçe Başkanı Doğa Yalçın Oldu
ÖZYİĞİT CUMHURBAŞKANI AKINCI’YA TAM DESTEĞİNİ BELİRTTİ, KOLEJE GİRİŞLERDE FARKLI BİR UYGULAMA GETİRİLECEĞİNİ YİNELEDİ
HIZAL ALT VE ÜST GELİRDEKİ FARKIN AZALTILMASININ ÖNCELİKLERİ ARASINDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Lefkoşa, 2 Şubat 19 (.): Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Lefkoşa İlçesi olağanüstü kongresi yapıldı.
TDP Basın Bürosuna göre, Kongrede İlçe Başkanlığına Doğa Yalçın, Yönetim Kurulu üyeliğine Özmen Birinci, Alev Denizgil, Hakkı Gürcan, Bora Rıfatoğlu, Hasan Burgaç, Salime Özkılıç, Ömer Metbulut, Ali Ilgar ve Hüseyin Ekinci seçildi. Kongrenin ardından Halil Hızal da Genel Sekreterlik görevine getirildi.
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ta tarihsel süreç ve tecrübenin en gerçekçi çözümün federasyon olacağını ortaya koyduğunu belirtti ve “Beklentimiz en erken zamanda müzakere sürecinin yeniden başlamasıdır. Ancak bu süreç mutlaka sonuç odaklı ve kısa süreli olmalıdır. Çözümün temeli de 11 Şubat 2014 belgesinde belirtildiği gibi, 2 bölgeli, 2 toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federal bir çözümdür. Pek tabii ki kararlara etkin katılım ile dönüşümlü başkanlık da son derece önemlidir” dedi.
“AKINCI’YA GÜVENİMİZ TAMDIR”
Hidrokarbon konusunda da kaynakların Türkiye üzerinden Avrupa’ya naklinin en ekonomik, pratik ve en hızlı proje olacağına işaret eden Özyiğit, gelinen aşamada da Cumhurbaşkanı’nın ortaya koyduğu düşüncelerle hem fikir olduklarını, Akıncı’ya tam “destek ve güven” duyduklarını ifade etti.
“KOLEJ SINAVLARINA YENİ BİR BAKIŞ AÇISI GETİRME KARARLILIĞINDAYIZ”
Özyiğit, koleje giriş sınavları hakkında da, yarışmacı sınavların yaş fark etmeksizin sıkıntı yarattığını, hedeflerinin kolej sınavları yerine doğru bir uygulama, yeni bir bakış açısı getirmek olduğunu söyledi. Özyiğit, kolej sınavları ne zaman kaldırılsa geri getiren partinin hep Ulusal Birlik Partisi olduğunu da belirtti.
HIZAL
TDP Genel Sekreteri Halil Hızal da konuşmasında Aralık ayında gerçekleştirilen olağan kongrenin ardından yeni bir planlama çalışması başlattıklarını, her alanda yeni projeler üretme kararlılığında olduklarını belirtti.
Ülkede en alt ile en üst gelir farkının kabul edilebilir boyutlarda olmadığına kaydeden Hızal, bu olumsuz durumu düzeltmenin yolları bulunduğunu, öncelikli hedeflerinden birinin de bu olduğunu söyledi.
Hatalı uygulamalarla halkın üretimden koparıldığını, Devlet Planlama Örgütü’nün stratejik ürün planlaması yapması gerektiğini kaydeden Hızal, TDP olarak üzerinde çalıştıkları ekonomik programı en kısa zamanda sonlandırarak ortaklarıyla paylaşacaklarını da açıkladı.
YALÇIN
TDP Lefkoşa İlçe Başkanı Doğa Yalçın, konuşmasında ekip arkadaşları ile birlikte plan ve program dahilinde üreterek, çalışarak ilerlemeye devam edeceklerini kaydetti.
(ID/HA)
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