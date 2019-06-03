Tdp Genel Başkanı Cemal Özyiğit Bayram Mesajı Yayımladı

Lefkoşa, 3 Haziran 19 : Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs Türk halkı ile tüm İslam dünyasının Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Cemal Özyiğit, bayram dolayısıyla yayımladığı mesajda, barış ve huzurun egemen olduğu sağlıklı, mutlu, huzur dolu bir gelecek diledi.

Hafta sonunda 3 gencin zamansız ayrılışının üzüntüsü içinde olduklarını belirten Özyiğit, merhumlara rahmet, yaslı aileleri ile sevenlerine de sabır diledi, yaşanan üzücü olaylar nedeniyle bayramın toplum olarak buruk karşılandığını vurguladı.

Bayramların insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlenmesi, dostluğun, kardeşliğin ve paylaşımın yaygınlaşarak dayanışma ikliminin sağlanması adına bir fırsat olduğunu belirten Özyiğit, birbirini daha iyi anlayan, saygı gösteren ve dayanışmayı sağlayan bir toplum olmanın önemine dikkat çekti.

Bayramın hemen öncesinde kurulan yeni hükümeti çok önemli görevler beklediğini belirten Özyiğit, kendilerinin de toplum yararına çalışmaya, bu yönde atılacak adımlara destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Özyiğit, temel amaçlarının Kıbrıs Türk halkına aydınlık yarınlar hazırlamak olduğunu belirtti.

Vatandaşların sağlık, huzur ve güven içinde bir bayram geçirmesini dileyen Özyiğit, “Kıbrıs Türk halkının bayramını en içten dileklerle kutlar, adil ve kalıcı barışın sağlandığı, mutlu, sağlık ve huzur dolu bir gelecek dilerim” ifadelerini kullandı.

(HUR/YIL)

