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Tdp Dışilişkilerden Sorumlu Myk Üyesi Birinci: “bölgedeki Gerginlik Diyalog Yoluyla Çözülmeli”

Lefkoşa, 14 Ağustos 20 (.): Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Dışilişkilerden sorumlu Merkez Yönetim Kurulu üyesi Deniz Birinci, son dönemde Kıbrıs ve bölgesinde yaşanan ve gerginliğe neden olan gelişmelerin, hem Kıbrıs, hem de bölgede adil ve kalıcı barışın gerekliliğini bir kez daha ortaya çıkardığını belirtti.

14 Ağustos 2020 Cuma 12:29
Tdp Dışilişkilerden Sorumlu Myk Üyesi Birinci: “bölgedeki Gerginlik Diyalog Yoluyla Çözülmeli”
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Lefkoşa, 14 Ağustos 20 (.): Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Dışilişkilerden sorumlu Merkez Yönetim Kurulu üyesi Deniz Birinci, son dönemde Kıbrıs ve bölgesinde yaşanan ve gerginliğe neden olan gelişmelerin, hem Kıbrıs, hem de bölgede adil ve kalıcı barışın gerekliliğini bir kez daha ortaya çıkardığını belirtti.

TDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Birinci, bölgede oluşan gerginliğin diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında yaşanan münhasır ekonomik bölge tartışmalarının, üçüncü ülkelerin de bölgede kendi stratejik çıkarları nedeniyle durumdan faydalanmasına yol açtığına dikkat çeken Birinci, bu durumun bölgenin esas sahiplerinin çıkarlarına ve geleceğine zarar verdiğini söyledi.

Adalar ve özellikle Meis adası özelinde Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan tartışmaların ve taraflar arasında yapılan anlaşmaların kimseye faydası olmayan bir gerginlik vesilesi olduğunu belirten Birinci, diyalog çağrılarının yerinde olduğunu, bu çağrıların derhal karşılık bularak sorunun çözümünün diyalog yoluyla zorlanması gerektiğini ifade etti.

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Kıbrıs etrafındaki doğal kaynaklarla ilgili ise en başından itibaren aynı noktada olduklarını, Kıbrıslı Rumların tek yanlı adımlar atmakta ısrar etmesi yerine, bu kaynaklarda Kıbrıslı Türklerin de hakları olduğu gerçeğinden hareketle, birlikte karar alabilecek mekanizmalarının oluşturulması için adım atılması gerektiğini kaydeden Birinci, ada etrafındaki ve Doğu Akdeniz’deki enerji yataklarının gerginliğe değil, barışa huzura hizmet eden bir araç olarak değerlendirmek gerektiğini ifade etti.

Birinci, bölgenin ihtiyacının tek yanlı adımlar atarak çatışma alanları yaratmak değil, diyalog yoluyla uzlaşı yaratmak olduğunu, bunun yolunun da aynı masada buluşarak ortak kararlar almaktan geçtiğini kaydetti.

Taraflar arasında karşılıklı yarara dayalı işbirliklerinin ortaya çıkarılabileceğini, bunun için de diyalog gerektiğini kaydeden Deniz Birinci, gerek münhasır ekonomik bölge, gerekse de diğer konularla ilgili yaşanan sorunların diyalog yoluyla çözülmesinin en akılcı yol olacağını vurguladı.

Bu kadar gerginlik ve olay yaşanırken Kıbrıs Türk tarafının olayları sadece izlemekle yetinmemesi gerektiğini, yapıcı ve uzlaştırıcı bir rol oynaması gerektiğini de kaydederek, “’Bize bir şey olmaz’ düşüncesinden kurtulmalıyız” diyen Birinci, “bu konularla ilgili ne gibi çalışmalar yapıldığını” sordu.

Yaşanan gelişmelerin Kıbrıs sorununun çözümü ile adada ve bölgede kalıcı barışın gerekliliğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten TDP Dış İlişkiler Sekreteri Deniz Birinci, tüm taraflar için en doğru yolun bu olacağını, bu nedenle adada ve dolayısıyla da bölgede kalıcı barışın tesis edileceği yeni bir kapsamlı müzakere sürecine tüm tarafların samimi şekilde destek vermesi gerektiğini kaydetti.

(HUR/GÜL) FOTOĞRAFLI 

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