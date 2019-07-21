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TDP “Yuvarlak masa sohbet toplantıları” devam ediyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), “Yuvarlak Masa Sohbet Toplantıları” kapsamında, “Ortadoğu’da Değişimi ve Sürekliliği Anlamak: Bölgeselleşen Kıbrıs” konusunu görüştü.

TDP “Yuvarlak masa sohbet toplantıları” devam ediyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), “Yuvarlak Masa Sohbet Toplantıları” kapsamında, “Ortadoğu’da Değişimi ve Sürekliliği Anlamak: Bölgeselleşen Kıbrıs” konusunu görüştü.

21 Temmuz 2019 Pazar 11:15
TDP “Yuvarlak masa sohbet toplantıları” devam ediyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), “Yuvarlak Masa Sohbet Toplantıları” kapsamında, “Ortadoğu’da Değişimi ve Sürekliliği Anlamak: Bölgeselleşen Kıbrıs” konusunu görüştü.

TDP’den verilen bilgiye göre, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TDP Genel Sekreteri Halil Hızal, bazı Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile Gençlik Örgütü temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Doç. Dr. Nur Köprülü ile “Ortadoğu’da Değişimi ve Sürekliliği Anlamak: Bölgeselleşen Kıbrıs” konusu masaya yatırıldı. 

Açılış ve konuya ilişkin sunumun ardından soru-cevap şeklinde devam eden toplantı değerlendirme ve kapanış bölümü ile sona erdi.

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TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TDP Merkez Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca geçtiğimiz haftalarda başlatılan ve ikincisi gerçekleştirilen Yuvarlak Masa Toplantılarının oldukça verimli geçtiğini belirterek, görüş ve düşüncelerini kendileri ile paylaşan Doç. Dr. Nur Köprülü’ye teşekkür etti.

Toplantıların belirli periyotlarla süreceğini ve alanında uzman kişi ve örgütleri dinlemeyi sürdüreceklerini belirten Özyiğit, partinin önümüzdeki dönem politikalarını belirlerken bu görüşlerden de mutlaka yararlanılacağını vurguladı.

Geçen hafta gerçekleştirilen ilk toplantıda, Prof. Dr. Ahmet Sözen ile “Crans Montana Sonrası Kıbrıs Sorununun Çözüm Planı - Federal Temelde Alternatifler” , Doç. Dr. Şevki Kıralp ile de “Kıbrıs Türk Toplumu'nun Özne Olma Mücadelesi” konuları masaya yatırılmıştı.

Son Güncelleme: 21.07.2019 15:02
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