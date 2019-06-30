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TDP ‘Yuvarlak Masa Sohbet Toplantıları’ başlattı

TDP ‘Yuvarlak Masa Sohbet Toplantıları’ başlattı

30 Haziran 2019 Pazar 09:27
TDP ‘Yuvarlak Masa Sohbet Toplantıları’ başlattı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), “Yuvarlak Masa Sohbet Toplantıları” başlattı. TDP Merkez Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca başlatılan toplantıların ilki dün akşamüzeri gerçekleştirildi.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, TDP Lefkoşa İlçe Merkezi’nde gerçekleştirilen ve Genel Başkan Cemal Özyiğit, Genel Sekreter Halil Hızal, bazı PM ve MYK üyeleri ile Gençlik Örgütü temsilcilerinin katıldığı toplantının ilk bölümünde, Prof. Dr. Ahmet Sözen ile "Crans Montana Sonrası Kıbrıs Sorununun Çözüm Planı - Federal Temelde Alternatifler", ikinci bölümünde ise Doç. Dr. Şevki Kıralp ile "Kıbrıs Türk Toplumu'nun Özne Olma Mücadelesi" konuları masaya yatırıldı. 

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Açılış ve konuya ilişkin sunumun ardından soru - cevap şeklinde devam eden toplantılar değerlendirme ve kapanış bölümü ile sona erdi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, davetlerini kabul ederek görüş ve düşüncelerini kendileri ile paylaşan Prof. Dr. Ahmet Sözen ile Doç. Dr. Şevki Kıralp’e teşekkür etti.

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleştirilen toplantıların son derece yararlı geçtiğini ve partinin önümüzdeki dönem politikalarını belirlerken bu görüşlerden de mutlaka yararlanılacağını belirten Özyiğit, önümüzdeki dönemde de düzenli olarak örgütlerle ve alanlarında uzman kişilerle bu toplantıları sürdüreceklerini kaydetti.

Son Güncelleme: 30.06.2019 12:50
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