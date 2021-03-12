banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bankalar da elini cebine atmalı
Bankalar da elini cebine atmalı
Hiç üzülme, devletin maaşını keyifle ye…
Hiç üzülme, devletin maaşını keyifle...
Memleketin neresinden tutsak elimizde kalıyor!
Memleketin neresinden tutsak elimizde kalıyor!
Yasanın adı pandemi yasası değil, diğer hastalıklar nerede?
Yasanın adı pandemi yasası değil,...
banner376

TDP ve Disi heyetleri görüştü

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Averof Neofitu başkanlığındaki DİSİ heyetini kabul ederek, görüştü.

12 Mart 2021 Cuma 15:45
TDP ve Disi heyetleri görüştü
banner337
banner351

Görüşmede, TDP Genel Sekreteri Halil Hızal, TDP Milletvekili Zeki Çeler, TDP Lefkoşa İlçe Başkanı Doğa Yalçın ile DİSİ heyeti üyeleri Charalambos Stavrides ile Giorgiou Georgou da hazır bulundu.

TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, TDP Lefkoşa İlçe Merkezi’nde yaklaşık bir saat süren görüşmede, “Kıbrıs konusu, nisan ayı sonunda yapılması planlanan beş artı BM toplantısı ve aşı konuları” ele alındı. Görüşme sonrasında iki parti başkanı basına açıklamada bulundu.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, DİSİ Genel Başkanı Averof Neofitu ve ekibiyle birlikte samimi ve yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, iki partinin görüşme trafiği ile iş birliğinin önümüzdeki dönemde de artarak süreceğini belirtti.

Crans Montana’da çok yaklaşılmasına rağmen çözüme ulaşılamadığını, durgunluk döneminin ardından 2019 yılında Berlin’de gerçekleştirilen zirvede ortaya çıkan metin ve uzlaşının ise gelecek açısından umut verici olduğunu belirten Özyiğit, Kıbrıs Türk halkının federal çözüm istencinin değişmediğini vurguladı.

banner341
Ekim ayında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin “2 devletli çözüm politikasını” ortaya koyduğunu, ancak BM ve ilgili tüm tarafların BM parametreleri çerçevesinde çözüme vurgu yaptıklarını anımsatan Özyiğit, TDP olarak kendilerinin de “federasyonun” en makul en gerçekçi çözüm modeli olduğunu savunduklarını kaydetti.

TDP ile DİSİ’nin iki bölgeli, iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı federal bir çözüm yönünde ortak bir anlayışa sahip olduklarını belirten Özyiğit, Averof Neofitu’nun son dönemlerde siyasi eşitlik kavramını ısrarla vurgulamasının önemine vurgu yaptı.

Görüşmede aşı konusunun da görüşüldüğünü belirten Özyiğit, AB’den temin edilen aşıların Kıbrıs Türk halkına verilme oranının yetersiz olduğunu belirterek, bu konuda DİSİ’den girişimde bulunmasını talep ettiklerini dile getirdi. 

NEOFİTU

DİSİ Başkanı Averof Neofitu ise Kıbrıs Türk siyasi partilere başlattıkları ziyaretler çerçevesine bugün de TDP ile görüştüklerini belirterek, TDP heyeti ile her zaman olduğu gibi oldukça samimi ve yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kıbrıs’ın artık bölünmüş kalmaması gerektiğini, iki devletli çözümün de mümkün olmadığını belirten Neofitu, ortak hedeflerinin aynı olduğunu, Kıbrıs’ın iki toplumlu iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı federal bir çözüme ulaşmak adına birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

banner360
Son Güncelleme: 12.03.2021 16:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay: “Cenevre öncesi kapılardan geçişler konusunda söz verilmeli, güvence alınmalı”
Özersay: “Cenevre öncesi kapılardan geçişler konusunda söz verilmeli, güvence alınmalı”
Pazar akşamından  itibaren 4 gün yağmur bekleniyor
Pazar akşamından  itibaren 4 gün yağmur bekleniyor
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Patates beyanlarında son tarih 19 Mart
Patates beyanlarında son tarih 19 Mart
Haftasonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Haftasonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Üst Koordinasyon Kurulu toplandı
Üst Koordinasyon Kurulu toplandı
Girne-Lefkoşa yönünde 5 ton ve üzerindeki ağırlıkta kamyonlara yasak kalktı
Girne-Lefkoşa yönünde 5 ton ve üzerindeki ağırlıkta kamyonlara yasak kalktı
AB uyum yasalarıyla ilgili geçici ve özel komite Hal Yasa Tasarısı'nı görüştü
AB uyum yasalarıyla ilgili geçici ve özel komite Hal Yasa Tasarısı'nı görüştü
Baybars: “Ekonominin yeniden hareketlenmesi için öngürülebilir bir planlama yapılmalı”
Baybars: “Ekonominin yeniden hareketlenmesi için öngürülebilir bir planlama yapılmalı”
LTB 6 günde 3 bin 406 denetim yaptı
LTB 6 günde 3 bin 406 denetim yaptı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim