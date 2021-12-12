TDP üyeleri sandık başına gitti

Toplumcu Demokrasi Partisi’nde (TDP) aday sıralama için üyeler bugün sandık başına gitti.

Lefkoşa The Paradise Park’ta bu sabah 11.00'da üyelerin katılımıyla başlayan ve 'Şimdi TDP Zamanı’ temasıyla gerçekleştirilen etkinliğin başında TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit bir konuşma gerçekleştirdi. Kurultayda Divan Başkanlığını Mehmet Hoca yaparken, Yüksek Seçim Kurulu'ndan da görevliler de divanda hazır bulundu. Oy verme İşlemi saat 16.00'a kadar sürecek.

“AKLA, BİLİME VE ADALETE SIRTINI DAYAMIŞ YÖNETİM BİÇİMLERİ ÇÖKMÜŞTÜR”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, konuşmasına, "Çok değerli divan kurulu, yüksek seçim kurulunun değerli üyeleri ve 23 Ocak’ta geleceği şekillendirecek, aydınlık yarınları belirleyecek TDP’liler, demokrasi şölenimize hoş geldiniz" diyerek başladı. TDP’li adayların her birinin, birbirinden değerli bireyler olduklarını, bunun takdirinin de zaten toplum tarafından yapılacağını belirten Özyiğit, “TDP bu ülkenin geleceğini şekillendirmek için yoldadır" dedi.

Ülkede her alanda kaos ve karmaşa yaşandığını, halkın büyük çoğunluğunun ekonomik kriz içinde olduğunu belirten Özyiğit, “KKTC’de yaşayan yurttaşlar olarak içinden geçtiğimiz son dönemde siyasal varlığımızı, ekonomik refahımızı, düzenimizi kaybettik. Bu kötü yapının yaratıcıları bellidir, zaten bunu artık kendileri de itiraf etmektedirler. Akla, bilime ve adalete sırtını dayamamış yönetim biçimleri ile birlikte, çıkar ve yolsuzluklarla yoğrulmuş yöneticilere dayalı mevcut sistem çökmüştür. Yeniden ayağa kalkabilmek için ise yeni bir vizyona ihtiyaç vardır” dedi.

“ADALET, PAYLAŞIM VE GELİŞMENİN TEMELİNDE TEMİZ BİR YÖNETİM”

Eski yöntem ve anlayışla çöken sosyal, siyasal ve ekonomik yapıyı ayağa kaldırmanın mümkün olmadığını belirten Özyiğit, “23 Ocak seçimleri bu yapının değiştirilmesi için bir fırsattır. Ya bu düzen bu şekilde devam edecek, ya da yeni bir yapının oluşumuna kapı açılacak. TDP adaletin, paylaşımın ve gelişmenin temel alındığı temiz yönetime dayalı bir yapının kurulması ve her alanda toplum yararına icraatlar yapma konusunda kararlıdır. Bunun bir örneğini de 4’lü hükümet dönemi tüm halkımıza göstermiştir. Seçim sonrasına yönelik çalışmalarını da bu şekilde sürdürmektedir” dedi.