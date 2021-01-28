TDP: “Temel hedef vakaları en aza indirmek”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yönetim Kurulu, temel hedefin vakaları mümkün olduğunca en aza indirmek, bununla birlikte sosyal, ekonomik planlamaları yaparak bugünle birlikte geleceği de kurtarmak olması gerektiğini vurguladı.

TDP tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Hükümet geçmişte yapılan hatalardan ders çıkararak bu dönem doğru kararları alabilmelidir. Bu da tam kapanmayla birlikte, bir hedefe yönelik olmalı, plan ve programa dayanmalı, aşılama da mutlak surette doğru planlanmalı ve gerekli orana ulaşmalı. Bu şekilde sağlıkla birlikte eğitimi de turizmi de kurtarabilir, ekonomiye yeniden can verebiliriz” denildi.

Kapanma süresince ekonomik anlamda etkilenecek kesimlerle ilgili bir planlama yapılmasının elzem olduğu belirtilen açıklamada, “Tam kapanmayla birlikte ilk günden beri vurguladığımız gibi, sorumlulukları, mağduriyeti, sıkıntıları hep beraber ortaklaşmalıyız, plan-proje ile bugünle birlikte geleceği kurgulamalıyız” denildi.

Geçtiğimiz günlerde alınan kararların içeriğindeki yanlışlıkların yanı sıra topluma anlatmakta yaşanan sıkıntıların da karmaşaya ve bilinmezliğe neden olduğu vurgulanan açıklamada, kısmi kapanma ve denetimsizlikle vakaların tüm ülkeye yayılma riskinin artırıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Belli ki geçmişten hiç ders çıkarılmamış, olağanüstü dönemlerin olağan tedbirlerle atlatılacağı yanılgısı sürmüş. Oysa süreç bize ne yapılacağını göstermiştir. Bütünlüklü bir plan dahilinde tam kapanmalıyız. Unutulmamalıdır ki, ekonomik krizin boyutunu bugün alacağımız tedbirler belirleyecektir. Ne kadar çok doğru karar alır ve uygularsak, ekonomik krizin boyutu da o kadar az olacaktır, aksine ne kadar geç kalırsak, krizin derinliği de o kadar fazla olacaktır. Bunu zaten geçtiğimiz dönemde acı bir tecrübe olarak yaşamış bulunuyoruz.

Sağlıkta ‘0’ vaka hedeflenirken, ekonomik açıdan ise yüksek öğretimi Mart ayında yüz yüze başlatma, Nisan-Mayıs’ta itibaren de turizmi canlandırma hedefi olmalı. Bu da kararlı bir şekilde yapılmalı. Şubat ayı, içeride normal yaşama geçebilmek adına geçiş ayı olmalı, Mart ayında da öğrenciler karantinali/aşılı ülkeye getirilmeli.

Aşılama da bu politikayı destekleyen en önemli unsur olmalı. Ancak şimdiki gibi organizasyon eksikliği ile insanları perişan eden, saatlerce bekletip eve geri gönderen ve ayrımcılık içeren türden değil, düzenli, planlı ve adil bir plan dahilinde aşılama yapılmalı. Unutulmamalıdır ki, aşı normal yaşama dönüşün en önemli unsuru olacaktır”.