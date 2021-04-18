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TDP, "TDP’nin sunduğu Ev İçi Şiddet Yasa Tasarısı’nın ivediliği Meclis’te oylanacak"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekillerinin imzalarıyla Meclis’e sunulan “Ev İçi Şiddeti Önleme ve Ev İçi Şiddet Gören Kişilerin Korunmasına İlişkin Yasa Tasarısı”nın ivediliğinin yarın  Meclis Genel Kurulu’nda oylanması bekleniyor. 

18 Nisan 2021 Pazar 15:15
TDP, "TDP’nin sunduğu Ev İçi Şiddet Yasa Tasarısı’nın ivediliği Meclis’te oylanacak"
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekillerinin imzalarıyla Meclis’e sunulan “Ev İçi Şiddeti Önleme ve Ev İçi Şiddet Gören Kişilerin Korunmasına İlişkin Yasa Tasarısı”nın ivediliğinin yarın  Meclis Genel Kurulu’nda oylanması bekleniyor. 
Resmi Gazetede yayımlanarak halkın bilgisine sunulan tasarının ivedilik görüşmesinin yarınki Meclis oturumunda yapılarak oylanmasının beklendiği belirtilen TDP açıklamasında, ivediliğin kabul edilmesi halinde tasarının ilgili komiteye giderek görüşülmeye başlanacağı ifade edildi. 
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yasa tasarısının ivediliğinin yarın Meclis’te görüşüleceğini belirterek, beklentilerinin, tasarının oylanarak kabul edilmesinin ardından komitede son şekli verilerek en kısa zamanda yaşama geçmesi olduğunu vurguladı.
Bilimsel araştırmaların, ülkede her 3 kadından birinin ev içi fiziksel şiddete maruz kaldığını gösterdiğini, pandemi döneminde de ev içi şiddet oranlarında artış görüldüğünü belirten Özyiğit, bu verilerin, son 10 yılda ev içi şiddetle mücadele yolculuğunda ileri adımlar atılsa da halen atılması gereken adımlar olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti. 

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Bunların başında da “Ev İçi Şiddet Yasası” geldiğini belirten Özyiğit, Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) tarafından 25 sivil toplum örgütünün desteği ile hazırlanan tasarının ivediliğinin alınarak, komitede tüm paydaşların görüşleri dinlenerek son şeklinin verilmesinin ardından Meclis’te kabul edilerek yaşam bulmasının önemli bir adım olacağını söyledi. 
Konuyla ilgili tüm partilerin katılacağı bir komite kurulmasını arzu ettiklerini belirten Özyiğit, komitede tüm önerilerin dinleneceğini, yasa önerisiyle ilgili görüş ve önerilerin ise yirmi gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak sunulabileceğini kaydetti. 

 

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Son Güncelleme: 18.04.2021 15:29
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