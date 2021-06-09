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TDP, seçimle ilgili AD-HOC komite kurma kararını mahkemeye taşıdı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), seçim tarihini belirlemek ve Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda değişiklik yapmak amacıyla Ad Hoc Komite kurulması kararını Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

09 Haziran 2021 Çarşamba 14:45
TDP, seçimle ilgili AD-HOC komite kurma kararını mahkemeye taşıdı
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TDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile Avukat Boysan Boyra, konuyla ilgili olarak bu sabah Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. 

TDP Başkanı Özyiğit başvuru sonrasında yaptığı açıklamada, “UBP-DP-YDP azınlık hükümeti koltukta daha fazla kalmak adına her yolu denedi” dedi ve kurulan komitenin de bu anlayışın ürünü olduğunu söyledi.

“Yapılmak istenen demokrasiyi ne kadar içselleştiremediklerinin göstergesi” ifadelerini kullanan Özyiğit, uzlaşmaya varılmadan seçim tarihini belirlemek için tek yanlı adım atılmasına ilk günden karşı çıktıklarını ve hukuki süreç başlatacaklarını söylediklerini anımsatarak, bugün de bunun gereğini yaptıklarını ifade etti.

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Hükümetin Ekim 2021’de erken seçim öngörüsüyle kurulduğunu, Başbakan Saner’in Ocak ayında muhalefete “erken seçim tarihini belirleyiniz” dediğini kaydeden Özyiğit, “Ancak erken seçim tarihi belirlenince Başbakan sözünü tutmadı. Hükümet tamamen ‘biz bu koltukta ne kadar fazla otururuz’ hesabı içinde” şeklinde devam etti.

Boysan Boyra da yasamanın faaliyetlerini Meclis İç Tüzüğü’ne uygun olarak yerine getirmesi gerektiğini belirterek, seçim tarihinin belirlenmesi noktasında hükümetin kendi istediğini yapmak adına Meclis İç Tüzüğü’ne aykırı bir karar aldığını kaydetti.

Yapılmak istenileni “çok tehlikeli bir sürecin başlangıcı” olarak niteleyen Boyra, iktidarların kendi istediği kararları almak adına Meclis İç Tüzüğü’nün emrettiği komisyonların saf dışı bırakarak geçici ve özel komiteler kurarak amaçlarına ulaşmasının yolunun açılacağını ifade etti.

Ad Hoc Komitelerin Meclis’teki tüm partilerin uzlaşısı ile kurulabileceğini, ancak seçim tarihinin belirlenmesi konusunda bir konsensüs olmadığını belirten Boyra, hükümetin yasal olmayan bir yola başvurduğunu kaydetti. Yapılmak istenilenin seçim tarihini belirlemenin yanı sıra iktidarların arzu ettikleri kararları almak adına kullanacakları bir yöntem haline gelebileceğini kaydeden Boyra, TDP’nin bu tehlikeyi ve yasadışılığı önlemek adına başvuru yaptığını söyledi.

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Son Güncelleme: 09.06.2021 15:09
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