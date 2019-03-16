Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103304
ALTIN
228.066
DOLAR
5.4567
STERLİN
7.2421
EURO
6.1802
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Ahmad, cinayeti işlediğini itiraf etti
CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ
Gazimağusa’da huzur operasyonu gerçekleştirildi
3 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Gazimağusa’da hırsızlık
GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK
banner307

TDP Pazartesi akşamı resepsiyon düzenliyor

TDP Pazartesi akşamı resepsiyon düzenliyor

16 Mart 2019 Cumartesi 14:25
TDP Pazartesi akşamı resepsiyon düzenliyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Pazartesi akşamı resepsiyon düzenliyor.
TDP’den yapılan açıklamaya göre, "Gelenekten Geleceğe - 43 Yıl" sloganıyla düzenlenecek resepsiyon, Pazartesi saat 19.00'da Lefkoşa’da Bedesten’de gerçekleştirilecek.
Özgürlük, dayanışma, adalet ve temiz siyaset yolunda 43 yıldır verilen mücadelenin onurlandırılacağı etkinliğe siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin yanı sıra halkın da davetli olduğu belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Tdp Kıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
17 Mart 2019 Pazar Gündemi
17 Mart 2019 Pazar Gündemi
Haksen, Merkezi Cezaevi’ndeki Durumla İlgili Olarak Hukuk Yoluna Başvurma Kararı Aldığını Açıkladı
Haksen, Merkezi Cezaevi’ndeki Durumla İlgili Olarak Hukuk Yoluna Başvurma Kararı Aldığını Açıkladı
Cumhurbaşkanı Akıncı, Eşi Meral Akıncı İle Birlikte, 15. Tepebaşı (yorgoz) Lale Festivali’nin Açılışına Katıldı
Cumhurbaşkanı Akıncı, Eşi Meral Akıncı İle Birlikte, 15. Tepebaşı (yorgoz) Lale Festivali’nin Açılışına Katıldı
Başbakan Erhürman’ın Eşi Nilden Bektaş, “bir Hamam Hikayesi” İsimli Belgeselin Gala Gecesine Katıldı
Başbakan Erhürman’ın Eşi Nilden Bektaş, “bir Hamam Hikayesi” İsimli Belgeselin Gala Gecesine Katıldı
Sol Hareket, Hükümeti Protesto Etti
Sol Hareket, Hükümeti Protesto Etti
Dr. Mahpeyker Yönsel’in Kişisel Sergisi “ilk Günah” Salı Günü Kaü’de Açılıyor
Dr. Mahpeyker Yönsel’in Kişisel Sergisi “ilk Günah” Salı Günü Kaü’de Açılıyor
2. Liseler Arası Ses Buluşması Yarışması’nın Birincisi The Amerikan Future College’den Aysu Mişon...
2. Liseler Arası Ses Buluşması Yarışması’nın Birincisi The Amerikan Future College’den Aysu Mişon...
Ani ölüm
Ani ölüm
GAÜ sporcuları Antalya’da 3 kupa alarak tarih yazdı
GAÜ sporcuları Antalya’da 3 kupa alarak tarih yazdı
HAKSEN Merkezi Cezaevi’ndeki durumla ilgili olarak hukuk yoluna başvurma kararı aldığını açkladı
HAKSEN Merkezi Cezaevi’ndeki durumla ilgili olarak hukuk yoluna başvurma kararı aldığını açkladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim