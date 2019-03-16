Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Pazartesi akşamı resepsiyon düzenliyor.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, "Gelenekten Geleceğe - 43 Yıl" sloganıyla düzenlenecek resepsiyon, Pazartesi saat 19.00'da Lefkoşa’da Bedesten’de gerçekleştirilecek.

Özgürlük, dayanışma, adalet ve temiz siyaset yolunda 43 yıldır verilen mücadelenin onurlandırılacağı etkinliğe siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin yanı sıra halkın da davetli olduğu belirtildi.