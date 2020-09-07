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TDP MYK: “Daha fazla geç kalmadan radikal tedbirler alınmalı”

Toplumcu Demokrasi Partisi Merkez Yönetim Kurulu, kontrolsüz ve karantinasız açılımla birlikte ülkenin aylar sonra yeniden vakalarla tanıştığını, son günlerde de yerel vakalarda çok ciddi artış yaşanırken, yüzlerce temaslının bulunduğunu belirterek, gelinen aşamada ivedi olarak radikal tedbir alınması çağrısında bulundu.  

07 Eylül 2020 Pazartesi 18:43
TDP MYK: “Daha fazla geç kalmadan radikal tedbirler alınmalı”
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Toplumcu Demokrasi Partisi Merkez Yönetim Kurulu, kontrolsüz ve karantinasız açılımla birlikte ülkenin aylar sonra yeniden vakalarla tanıştığını, son günlerde de yerel vakalarda çok ciddi artış yaşanırken, yüzlerce temaslının bulunduğunu belirterek, gelinen aşamada ivedi olarak radikal tedbir alınması çağrısında bulundu.  
Hükümetin başta sağlık uzmanları olmak üzere, toplumun geniş kesimleri tarafından yapılan uyarı ve önerilere kulak tıkaması ve alınması gereken tedbirleri zamanında almaması nedeniyle tüm toplumun sağlığının riske atıldığını, ekonomi, turizm ve yükseköğreniminin de yok olma tehlikesiyle baş başa bıraktığı kaydedilen MYK açıklamasında, “UBP-HP hükümeti artık kendine gelerek öncelikleri uğuna toplumu feda etmekten vazgeçmelidir. Bunun yolu da gereken kararları zamanında almaktan geçmektedir” denildi. 
TDP MYK açıklamasında şu ifadelere yer verildi: 
“Kontrolsüz ve denetimsiz açılım nedeniyle iş artık kontrolden çıkmış durumdadır. Alınması gereken tedbirler ivedi olarak alınmazsa yarın artık çok geç olabilir. 
Bu bağlamda; 
Öncelikli olarak sağlık uzmanlarının ve bilim kurulunun önerilerine kulak verilmeli. 
22 Eylül’e kadar KKTC vatandaşları hariç ülkeye girişler durdurulmalı. 
Gelen vatandaşlara devletin belirleyeceği yerlerde 14 gün karantina uygulanmalı.

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Birebir hizmet veren özel eğitim yerleri hariç, okulların açılması en az 15 gün süreyle ertelenmeli.
Ülke genelindeki test sayısı artırılmalı.
Devlet dairelerinde personel sayısı işlerin aksamayacağı şekilde kademelendirilmeli. 
Toplu taşımacılıkta denetimler sıklaştırılmalı.  
Eğlence yerleri kapatılmalı, toplu etkinlikler ertelenmeli. 
İnsanlar gittikleri yerlerde mutlaka kayıt altına alınmalı. Bunun denetimi sıkı şekilde yapılmalı. 
Yurttaşlar maske-mesafe-hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymalı.
Alınan tedbirlerle ilgili gerekli denetimler yapılmalı”.  
 

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Son Güncelleme: 07.09.2020 22:25
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