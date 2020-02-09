TDP Milletvekili Çeler: “Hükümet İşçiden Yana Taraf Olmalı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Zeki Çeler, asgari ücretin daha fazla geciktirilmeden belirlenmesi çağrısında bulunarak, hükümetin bu süreçte işçiden taraf olması gerektiğini söyledi.
Aynı dönemde yaptıkları çalışmaları özetleyen ve yine asgari ücret belirleme kritlerlerinin değişmesi için de adımlar attıklarını ifade eden Çeler, sektörlerde sendikalaşmanın gerekliliğine işaret etti.
Sendikalaşma yanında teşviklendirme sisteminin hayata geçmesi ile birlikte yerel istihdamın da artacağına ve yurtdışına giden ciddi bir meblağın ülkede kalacağına dikkat çeken Çeler, bu paranın ülkede kalarak ekonomiye çok ciddi katkı sağlamış olacağını dile getirdi.